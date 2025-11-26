한화투자증권 등 대형 금융기관 참여

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국디지털에셋(KODA)이 총 100억원 규모의 시리즈A 투자 유치를 완료했다고 26일 밝혔다.

이번 투자에는 기존 투자사인 해시드, KB국민은행, 알토스벤처스, 해치랩스 등이 모두 참여했다. 한화투자증권, IBK캐피탈, 교보증권이 신규 주주로 합류했다.

KODA는 이번 투자를 계기로 콜드월렛 인프라의 글로벌 기준 충족은 물론, 대형 기관 고객 기반을 강화할 계획이다.

이번 증자를 통해 KODA는 신탁사 기준에 부합하는 자본금 100억원을 충족할 여력도 확보했다. 아울러 기존에 가입했던 300억원 규모의 임의보험을 500억원 한도까지 증액하는 방안도 추진 중이다.

국내 가상자산 사업자 최초로 삼일PwC의 SOC 1 Type II 인증 심사를 진행하고 있다.

김서준 해시드 대표는 “디지털자산 인프라는 시장의 등락과 무관하게 꾸준히 성숙해지고 있다”며 “KODA는 그 과정에서 기관이 안심하고 참여할 수 있는 기반을 가장 앞에서 만들어온 팀”이라며 “이번 투자가 국내 커스터디 인프라가 글로벌 기준으로 나아가는 중요한 흐름의 연장선이 될 것”이라고 말했다.

조진석 KODA 대표는 “그동안 국내 법인시장이 열리지 않아 어려운 환경이었지만 KODA는 커스터디 시장에서 리더로서 신뢰와 평판을 꾸준히 쌓아왔다”라며 “이 과정을 기존 주주사 및 신규 투자사들이 인정해주어 매우 감사하게 생각한다”고 했다.