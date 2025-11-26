탈중앙 생태계서 안전한 활용방안 모색

[헤럴드경제=유동현 기자] 해피블록은 글로벌 블록체인 프로토콜 기업 바빌론 랩스(Babylon Labs)와 비트코인 탈중앙금융(BTCFi 2.0) 관련 협력을 추진한다고 26일 밝혔다.

양사는 협력을 통해 중개인이나 크로스체인 브릿지 없이 비트코인을 탈중앙 금융 생태계에서 안전하게 활용할 수 있는 방안을 모색한다. 이를 위해 기관 투자자들을 대상으로 기관형 비트코인 금융 모델의 국내 사업 가능성을 공동 연구하고 검토한다.

보안은 강화되고 리스크는 감소된다. 중개인이나 브릿지를 거치지 않아 해킹 및 단일 주체 리스크(Single Point of Failure)가 낮아진다. 탈중앙 환경에서 크로스체인 절차가 사라져 금융 효율성도 증대된다. 구체적인 서비스 출시 시점은 추후 발표될 예정이다.

김규윤 해피블록 대표는 “바빌론 랩스와의 협력은 해피블록이 국내 기관 시장에 가장 혁신적이고 안전한 비트코인 기반 솔루션을 제공하는 중요한 계기가 될 것이다”며 “양사의 시너지를 통해 BTCFi 2.0 시대를 선도하고 보다 많은 기관들이 비트코인(BTC) 일드(Yield)에 투자할 수 있도록 제반 환경을 준비하겠다”고 했다.

이지훈 바빌론 랩스 아태총괄은 “ “해피블록은 한국 시장의 깊이 있는 이해도와 강력한 규제 준수 역량을 갖춘 이상적인 파트너”라며 “우리의 ‘Trustless BTC Vaults’ 기술이 해피블록의 기관향 플랫폼과 결합하여, 글로벌 BTCFi 시장에 새로운 표준을 제시할 것을 기대한다”고 했다.