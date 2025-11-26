식약처 인증 ‘마사지셋’ 등 4종 출시 견인치료·근육통 완화효과 인정받아

코웨이(대표 서장원)가 비렉스 브랜드로 ‘가정용 의료기기’ 제품군을 늘린다.

이 회사는 26일 안마침대 형태의 ‘비렉스 코어셋’ 등 의료기기 4종을 신규 출시했다. 4종 모두 식품의약품안전처의 의료기기 인증을 획득했다. 롤러형 마사지 모듈을 적용한 ‘코어셋’, 마사지 성능을 강화한 ‘마사지셋’, 자동 리클라이닝 기능의 ‘리클라이닝 코어셋’, ‘리클라이닝 마사지셋’ 등이다.

모두 개인용 온열기 2등급 인증을 획득했으며, 추간판탈출증(디스크), 퇴행성협착증 치료, 근육통 완화의 3가지 효능을 인정받았다고 했다. 신제품 4종은 척추부위 마사지를 기반으로 전신을 따뜻하게 감싸는 온열시스템과 온 가족이 사용할 수 있는 다양한 사용자 맞춤 마사지 기능을 갖춘 점이 특징이다.

이 중 ‘코어셋’은 척추온열도자를 탑재해 목(경추)부터 엉덩이(천추미추부)까지 척추선을 따라 이동하며 부드럽고 깊이 있는 마사지를 제공한다. 여기에 사용자의 척추굴곡을 측정해 체형을 파악하고 이를 기반으로 밀착 마사지를 지원한다고 회사 측은 전했다.

또 비렉스 의료기기만의 특화기술인 척추온열도자는 12단계 강도와 3단계 속도조절이 가능한 것도 차별점이다. 사용자 컨디션에 따라 섬세하게 마사지 강도와 속도를 조절할 수 있다고 한다.

일례로 ‘마사지셋’은 척추 견인에 주무름과 두드림 기능을 더한 ‘척추온열마사지 모듈’이 탑재돼 입체적 마사지를 제공한다. 2개의 마사지구가 주무름과 두드림 동작으로 뭉친부위를 강력하게 안마하고, 4개의 온열구는 척추선을 따라 이동하며 깊고 부드러운 지압안마를 구현한다고 코웨이 측은 밝혔다.

‘리클라이닝 코어셋·마사지셋’에는 상체를 편안하게 눕혀주고 일으켜주는 자동 리클라이닝 기능이 적용됐다. 상반신 등패드를 최대 70도까지 원하는 각도로 조절할 수 있게 한다고 했다.

코웨이 관계자는 “신제품들은 차별화된 기술력에 의료기기 기준의 기능과 안전성을 더해 소비자가 집에서도 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 구현한 제품”이라며 “고품격 가정용 의료기기 제품을 늘려 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라 했다.