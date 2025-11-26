크리에이터 중심 틱톡라이브 전문회사 하이퍼네트웍스(대표 남득현)는 2025년 8ㆍ9ㆍ10월 연속으로 틱톡코리아가 발표한 에이전시 운영 종합 랭킹 1위를 달성했다고 밝혔다.

하이퍼네트웍스는 틱톡의 ‘GO TO GLOBAL’ 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 틱톡 ‘GO TO GLOBAL’은 국내 틱톡 라이브 플랫폼에서 활동하는 크리에이터와 에이전시가 해외 시청자층을 확대하고 글로벌 협업을 강화하는데 활용되는 랭킹 및 지원 프로그램이다.

이는 자사 크리에이터들의 GLOBAL 진출 신뢰도를 한층 강화하고, 선한 영향력을 발휘하는 크리에이터의 발굴·육성에 더욱 힘쓴 결과다. 라이브콘텐츠의 건정성과 크리에이터의 소통을 존중하며, 세계 각국 시청자들에게 긍정적인 메시지를 전달하는 방송 문화를 만들어가는데도 앞장서고 있다.

남득현 대표는 “하이퍼네트웍스의 성장 비결은 틱톡의 혁신적인 서비스와 헌신적인 지원 덕분”이라며, “앞으로도 크리에이터들의 안정적인 성장과 글로벌 확장을 지원하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

하이퍼네트웍스는 ‘1Kx1K PROJECT’(천천 프로젝트)를 본격적으로 추진할 계획이다. 이 프로젝트는 하이퍼네트웍스 크리에이터가 틱톡라이브 방송을 통해 월 1,000만 원 이상 수익을 달성하는 크리에이터 1,000명을 육성하는 성장 캠페인으로, 차세대 K-크리에이터를 GLOBAL 시장으로 진출시키는 것을 목표로 하고 있다.

현재 하이퍼네트웍스는 3,000명의 인플루언서가 등록해 틱톡라이브 방송 중이다.