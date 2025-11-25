[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주자전거박물관은 24일 일제강점기 자전거왕 ‘엄복동 선수’의 역할과 의미를 재조명하는 제2회 학술대회를 개최했다.

이번 학술대회는 일제강점기 때 열린 자전거 경기대회에서 일본인 선수와 경기해 수차례 우승하면서 민족에게 자긍심과 용기를 일으켜 세웠던 엄복동 선수의 활동과 역사적 의미를 학술적으로 재조명하는 자리였다.

이날 발표는 엄복동 선수의 활동을 문화사적으로 해석해 그의 활동이 한국 문화에 미친 영향을 살펴보기 위해 마련된 자리로 관련 전문가들의 발표와 종합토론 질의응답 순으로 진행됐다.

주제발표는 총 3부로, 제1부는 엄복동 선수의 생애와 관련 된 주제로 임석원 교수, 제2부는 엄복동 선수 자전거의 실증적인 고찰로 하웅용 교수, 제3부는 엄복동 선수의 체육활동이 대한제국민들의 독립의식 고취에 미친 영향으로 신승환 교수가 발표했다.

각 주제발표에 이어 김주연 교수(좌장)의 주재로 김대한, 조준호 교수와 발표자들의 열띤 종합토론이 이어졌다.

윤호필 상주박물관장은 “이번 학술대회는 전국 유일의 제1종 자전거 전문 박물관인 상주자전거박물관이 2025년 문체부 공립박물관 평가인증기관으로 최종 선정된 만큼 자전거 문화에 대한 학술적 전문성 제고 및 지속적인 연구에 최선을 다하겠다”고 말했다.