‘노마드 아웃랜드 위스키’ 프리미엄 라인

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 골든블루 인터내셔널은 스페인 곤잘레스 바야스(González Byass)의 프리미엄 쉐리 위스키 ‘노마드 리저브 10(Nomad Reserve 10)’의 1차 판매 물량이 조기 소진됐으며 완판 3개월만에 2차 물량을 추가로 선보인다고 24일 밝혔다.

골든블루 인터내셔널은 특별한 경험을 선호하는 MZ세대를 겨냥해 지난 6월 ‘노마드 리저브 10’의 국내 수입·유통을 시작했다. ‘노마드 리저브 10’은 국내 유일의 아웃랜드 위스키인 ‘노마드 아웃랜드 위스키(이하 ‘노마드’)’의 프리미엄 라인이다.

‘노마드 리저브 10’은 총 세 번의 특별한 숙성 과정을 거친 트리플 캐스크(Triple Cask) 블렌디드 위스키로 기존 ‘노마드’의 장점과 함께 다단계 숙성을 통해 쉐리의 풍미와 완성도를 한층 더 높인 것이 특징이다.

‘노마드 리저브 10’을 비롯한 ‘노마드’ 제품의 가장 큰 특징은 바로 와인 전문 회사에서 생산된 위스키라는 점이다. 곤잘레스 비야스는 스페인 지역에서 가장 유명한 쉐리 와이너리 중 하나로 다양한 쉐리 와인 제품들이 와인 애호가들에게 사랑받고 있다.

‘노마드 리저브 10’은 최상의 퀄리티를 위해 최소 10년간 총 3번의 숙성 과정을 거친다. 특히 이 숙성 과정에서도 와인 전문 회사인 곤잘레스 비야스만의 특별한 숙성 방식이 적용된다. 쉐리 와인 종류 중 하나인 ‘마투살렘 VORS 쉐리 와인’을 숙성할 때 사용하는 마투살렘 VORS 캐스크를 사용한다는 점이다.

‘노마드 리저브 10’은 다른 쉐리 위스키에서 찾기 어려운 차별화된 풍미와 제품력으로 1차 판매 물량이 조기에 전량 소진됐다. 이후 ‘노마드 리저브 10’을 구매하고자 하는 소비자들의 재입고 요청에 따라 완판 3개월만에 2차 물량을 확보했다.

㈜골든블루 인터내셔널은 ‘노마드 리저브 10’의 인기가 지속될 것으로 보고 추가 물량을 지속적으로 확보해 나갈 예정이다. 이와 함께 판매 채널을 점진적으로 확대해 소비자 접점을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

‘노마드 리저브 10’의 용량은 700ml, 알코올 도수는 43.1%다. 주요 대형마트와 스마트오더 등 가정용 채널에서 구매할 수 있다.