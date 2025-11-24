다카이치 총리 ‘대만 유사시’에 中 연일 공세 中 언론 “日 위선”, 항공편 결항, 선박 출항 금지 中 전문가들 “점차 잦아들고, 제한적 타협할 듯” 일본 언론 “사태 장기화 조짐…4~5년 걸릴 수도”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국이 ‘대만 유사시’ 일본의 무력 개입 가능성을 언급한 다카이치 사나에 일본 총리를 겨냥해 연일 공세를 이어가는 가운데, 양국 갈등 해소 시점 전망에 대한 중국과 일본 측의 온도차가 뚜렷하게 갈리는 모양새다. 중국 전문가들은 “양국이 여전히 관계를 이어 나갈 뜻이 있으며 이번 갈등 국면도 점차 잦아들며 ‘제한적 타협’으로 마무리될 가능성이 크다”는 분석을 내놓는 반면, 일본 언론은 “갈등이 장기화 조짐을 보이고 있다”며 크게 우려하고 있다.

24일 대만 중앙통신사(CNA)에 따르면 천양 랴오닝대 일본연구센터 객원연구원도 중국 신경보 대담에서 향후 중일 관계 방향성에 대해 “제한적인 타협 아래 저신뢰 상태에서 공존하는 것이 단기적으로 가장 가능성이 큰 국면”이라며 “일본은 약간의 완화적 태도를 보이지만 핵심적 오류 수정에는 이르지 않는 상황”이라고 진단했다.

천 연구원은 “이 경우 중일 관계는 ‘정치적으로 냉각되고 경제도 냉랭한’ 교착상태에 빠질 것”이라며 “양국 간 기본적 무역이 완전히 끊기지는 않겠지만 기업들은 정책 불확실성으로 더 신중해지고 일부 기업은 중국 내 투자 계획을 재평가할 것이며, 반도체·신에너지 등 분야 신규협력이 크게 축소될 것”이라고 말했다.

이날도 다카이치 총리에 대한 중국의 ‘파상공세’는 거침이 없다. 우선 언론이다. 중국 환구시보는 이날 논평을 통해 “다카이치 사나에부터 외교관까지 한편으로는 ‘대만 문제에서 입장에 변함이 없다’, ‘대화 용의가 있다’고 하면서, 다른 한편으론 중요한 것은 회피한 채 지엽적인 것만 골라(避重就輕) 잘못된 발언을 철회하지 않고 심지어 ‘중국의 반응이 과도하다’고 오히려 선전한다”며 “사실과 국제적 정의 앞에서 이런 수법은 위선일 뿐만 아니라 헛수고”라고 강조했다.

매체는 일본이 잘못은 고치지 않은 채 ‘대만 개입’ 문제가 ‘가정적’이라거나 ‘법률 검토’일 뿐이라고 하는 식으로 본질적 책임에서 벗어나려 하고 있고, 문제를 해결할 성의 없이 ‘외교 대화’의 모양만 취하면서 중국이 안정을 파괴하고 있다고 묘사하는 외교적 술책을 쓰고 있다고 주장했다.

환구시보는 “지시를 받들어(奉示) 주중 일본대사를 초치해 항의한 것부터 일본 외무성 당국자를 맞아 협의한 것까지 중국은 대화의 문을 닫은 적이 없다”며 “다만 대화는 전제조건이 있는데, 일본이 잘못을 인정하고 교훈을 받아들여야만 중일 관계가 올바른 궤도로 돌아갈 수 있을 것”이라고 썼다.

매체는 “국제적으로는 다카이치 사나에가 잘못된 발언 철회를 거부하는 것이 일본 우익 세력의 정치적 사익에 영합하기 위한 것이라는 분석이 있다. 만약 정말 이런 것이라면 다카이치 사나에는 자신의 정치생명을 건 것일 뿐만 아니라 일본을 다시금 돌아올 수 없는 길로 밀어 넣는 것”이라며 “일본이 위선의 가면을 벗고 국제적 약속을 실천하는 책임 지는 조치를 취할 것을 권고한다”고 덧붙였다.

여행 자제령 우려 역시 현실화하고 있다. 중국 당국이 일본 여행 자제령을 내린 여파로 중국발 일본행 항공편 중 12개 노선이 결항된 것으로 나타났다. 이날 중국 매체 제일재경과 펑파이신문 등은 중국 항공 정보 플랫폼 ‘항반관자 DAST’ 자료를 인용해 이날 오전 10시 기준 중국과 일본 간 12개 항공노선의 운항이 취소됐다고 밝혔다. 나고야(주부공항), 후쿠오카(후쿠오카공항), 삿포로(신치토세공항), 오사카(간사이공항) 등 일본 주요 도시로의 운항이 취소된 것으로 나타났다.

중국 해사국 홈페이지에 따르면 랴오닝성 다롄 해사국은 전날부터 다음 달 7일까지 2주간 다롄 인근의 보하이 해협과 서해 북부 일부 해역에서 군사 임무를 수행한다며 선박 등의 출입을 금지한다고 최근 밝혔다. 앞서 장쑤성 옌청 해사국은 지난 17∼19일 서해 중부 일부 해역에서 실탄 사격 훈련을 한다고 발표했고, 장쑤성 롄윈강 해사국은 18∼25일 서해 남부에서 사격 훈련이 있다고 밝힌 바 있다. 중국의 세 번째 항공모함 푸젠함도 최근 서해에서 취역 후 첫 해상 실전 훈련을 한 것으로 전해지며, 랴오닝성 후루다오 해사국은 지난 21∼23일 군사훈련을 이유로 보하이 일부 해역의 출입을 금지한 바 있다.

그럼에도 중국 전문가들은 심각한 수준은 아니라고 진단한다. 자오추 상하이 국방전략연구소 부소장은 다카이치 총리 발언과 관련해 중국이 일본에 강도 높게 항의하고 있지만 주로 언사에 그치고 실제로 강력한 행동으로 이어지지는 않았다고 말했다. 자오 부소장은 “이는 중국이 중일 간에 정치적 기반이 손상됐다고 보면서도 여전히 일본과 실질적인 기반을 유지해야 한다고 생각하고 있으며, 대규모·전면적 보복은 아님을 보여준다”고 평가했다.

그는 동중국해 가스전 분쟁, 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 영유권 분쟁 등 과거 중일 갈등 사례에서도 어느 한쪽이 완전히 굴복한 적이 없고 각각의 쟁점 의제 모두 ‘퇴조기’가 있었다면서 “현재 중일은 ‘싸우되 찢어지지 않는’ 국면에 있으며 쌍방관계를 단절하려는 의사가 보이지 않는다”고 말했다.

베이징에서 활동하는 중일 관계 학자도 익명을 전제로 “중국이 당분간 발언은 계속 강경하게 하겠지만 사태 수습은 어렵지 않다”며 “점차 희석되거나 외교협상을 통해 얼마간의 원칙적 합의를 도출한 뒤 각자 이해에 맞게 해석하면서 ‘양측 모두 양보하지 않았다고 생각하고 자국민에게는 상대가 물러섰다고 설명’하는 방식일 수 있다”고 내다봤다.

그러나 이를 바라보는 일본 언론의 시각에는 강한 불안이 깔려 있다. 주요 20개국(G20) 정상회의에서 중일 정상급 접촉이 불발되면서다. 이날 일본 요미우리 신문에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 22일부터 23일(이하 한국시각) 남아프리카공화국에서 열린 G20 정상회의에서 리창 중국 국무원 총리와 대화를 시도했으나 중국 측이 강경한 입장을 고수한 탓에 회담이 성사되지 않았다.

요미우리 신문은 “대화를 계속해 사태 악화를 막을 생각이었으나 중국 측이 강경한 자세를 바꾸지 않아 대립은 장기화할 전망”이라고 분석했다.

다카이치 총리는 중국이 반발하고 있는 타이완 유사시 개입 발언을 철회하지 않겠다는 입장이다. 중국도 주권 침해라는 강경한 입장이어서 양국 간 합의점을 찾기 어려워 보인다.

아사히 TV는 일본 정부 내부에서 “잘되면 (중국과 갈등이) 6개월 안에 해결될 수 있지만, 아무것도 하지 않으면 4~5년이 걸릴 것”이라는 의견이 있다고 소개하기도 했다.

일본 지지통신은 “다카이치 총리는 각국 정상들과의 면담을 위해 노력했지만, 리창 중국 총리와는 만나지 못했다”며 “악화한 일중 관계는 상황을 진정시킬 기미가 보이지 않는다. 갈등은 장기화할 것으로 예상된다”고 전망했다.

통신은 “일본은 정상 차원의 소통이 관계 개선의 시발점이 되기를 기대”하며 “비공식적인 접촉, 특히 가벼운 대화의 기회를 모색”했지만 실제 이뤄지지는 못했다고 전했다.

통신은 또 “최근 몇 년 간 양국 정상은 정상급 국제회의 계기에 자주 회동해 왔다”며 “이번 정상회담은 양국 간 갈등의 깊이를 드러낸 것으로 보이며, 긴장 완화의 기회가 점차 사라지고 있다는 사실은 다카이치 총리에게도 큰 타격이 될 것”이라고 예측했다.