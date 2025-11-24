담양군, 인문콘서트 ‘산중문답(山中聞答)’ 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 담양군문화재단(이사장 정철원)은 오는 29일 용흥사에서 담양 인문콘서트 ‘산중문답(山中聞答)’을 개최한다고 24일 밝혔다.

행사주제는 이백(李白)의 산중문답(山中問答)을 인용하여 ‘문問’을‘문聞’으로 사용함으로써, ‘산중의 소리를 듣고(聞), 그 울림으로 서로 응답한다(答)’는 의미를 담아냈다.

이번 행사는 2008년 국가유산으로 지정된 용흥사 범종(담양 순치원년명 동종)을 중심으로 사찰의 고즈넉한 공간에서 역사문화적 사유와 전통예술을 결합한 문화행사다.

행사를 관통하는 키워드‘울림(鳴)’을 중심으로 ▷동종 타종과 연희단팔산대의 타악 협연으로 이루어지는 명금(鳴金) ▷불화장의 초(草)로 옮겨내는 명선(鳴線) ▷ 판굿과 전통예술공연 등 용흥사의 역사문화 공간과 담양의 문화자산, 전통예술이 어우러진 다층적 프로그램으로 꾸며진다.

특히 보제루에서 진행되는 명선(鳴線)은 시율 이채원(국가무형유산 불화장 전승교육사)이 용흥사 동종에 정교하게 새겨진 보살입상을 현장에서 그려내는 퍼포먼스를 선보인다. 이어, 전통 타악시나위·시조·회심곡을 즉흥적으로 연주하고, 주지 스님의 화답으로 완성된다.