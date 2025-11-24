로봇 특화 ‘딥테크종합보험’ 출시 사이버리스크·전문직 배상책임 보장

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 현대차·기아 로보틱스랩과 안전하고 지속 가능한 로봇 서비스 생태계 조성을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

두 회사는 로보틱스 기술과 보험산업의 융합을 통해 로봇 안전 운영과 리스크관리 체계를 공동으로 구축하고, RaaS(Robot-as-a-Service) 등 신개념 로봇서비스에 대응하는 보험상품과 금융연계 모델 개발을 중점적으로 추진한다.

더 나아가 로봇친화빌딩이나 스마트팩토리 등 신기술 산업 분야에서 신규 시장 창출뿐 아니라, 로봇 사용자 비용 효율화를 위한 금융·보험 융합 모델을 공동 발굴할 예정이다.

업무협약의 하나로 현대해상은 로봇 특화 상품인 ‘딥테크종합보험’을 이날 출시, 현대차·기아 로보틱스랩과 제1호 계약을 체결했다.

이 상품은 전통적인 영업배상책임과 생산물배상책임 보장은 물론 해킹·악성코드 공격 등의 사이버리스크로 인한 배상책임과 조사·복구비용 등을 폭넓게 보장한다.

또한 ▷로봇 ▷피지컬 인공지능(AI) ▷스마트팩토리 등 다양한 딥테크 산업 분야에서 필요한 첨단기술 관련 전문직 배상책임, 개인정보·네트워크보안 배상책임 등 광범위한 유무형 위험을 함께 보장한다.

윤의영 현대해상 기업보험부문장 전무는 “현대차·기아 로보틱스랩과의 협력을 통해 다가올 미래에 보다 안전하고 인간 친화적인 로봇 생태계를 조성할 수 있도록 이바지하겠다”라며 “다양한 방면에서 혁신의 속도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

현동진 현대차·기아 로보틱스랩장 상무는 “로봇 산업에 특화된 보험·데이터 기반 금융 모델을 정립해 로봇 기술의 상용화에 앞장서고, 투자 안정성을 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.