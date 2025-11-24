한국관광공사, 외래객 2천만 근접 예상 K-관광 콘텐츠 체계적 해외 마케팅 지원 6대권역 찾아가는 설명회 307곳 컨설팅 해외에서도 K-관광 로드쇼 수만명씩 운집

[헤럴드경제=함영훈 기자] 2025년은 2000만명에 근접하는 ‘역대 최대 외래객 유치’라는 신기록 달성 이 확실시 된다.

올들어 9월까지 전년 동기대비 16% 상승해 1400만명을 돌파했고, 최근 한달에 170만명 가량 왔는데, 10, 11월에는 외래객의 한국 러시가 더욱 가속화한 것으로 나타나고 있다. 4분기에 월 200만명에 근접하는 외래객들이 오면, 꿈의 2000만명 목표가 목전에 오게 된다.

이러한 성과의 중심에는 한국관광공사(사장직무대행 서영충)가 전개한 업계 맞춤형 컨설팅 지원, 회당 수만명씩 운집한 해외 K-관광 마케팅쇼 139회 등 다양한 인바운드(외래객 방한) 마케팅 노력이 자리하고 있다.

관광공사는 올들어 국내 기관과 사업체의 인바운드 마케팅 역량 및 경쟁력 강화를 위해 ‘인바운드 마케팅 지원 서비스’를 확대·개편하고 있다.

관광공사가 지난 8월 26일부터 9월 25일까지 약 한 달간 ‘6대 권역별 찾아가는 설명회’를 개최한 것도 같은 맥락이다.

제주를 시작으로 부산, 춘천, 대전, 광주, 서울에서 릴레이로 진행된 이번 설명회에는 총 307개 기업, 463명의 관계자가 참여하며 높은 관심을 보였다. 기존의 여행업(23%)과 공공기관·지자체 관광공사(RTO·19%)뿐만 아니라, 관광콘텐츠업(24%), 숙박업(11%), 의료·웰니스·뷰티업(8%) 등 K-관광의 스펙트럼을 넓히고 있는 여러 분야 사업체들이 참여했다.

설명회는 ▷인바운드 마케팅 지원 서비스 및 투어라즈 플랫폼 활용법 소개 ▷트립닷컴, 트립비토즈, 크리에이트립 등 유력 업계 전문가들의 마케팅 특화 강연 ▷관광공사 사업 부서 및 OTA가 참여하는 1:1 맞춤형 상담 등으로 구성돼. 실질적인 역량 강화를 도모했다. 나아가 구체적인 해외 마케팅 전략과 실행 방향을 제시하고, 비즈니스 협업 사례를 도출했다는 점에서 큰 성과를 거두었다.

‘상품화’ 부문에서는 원더투어가 글로벌 OTA ‘케이케이데이(KKday)’와의 현장 상담을 통해 APEC 연계 지역을 중심으로 한 새로운 투어 상품을 출시했다. 이번 상품은 진주남강등불 축제, 논개야시장, 하동 스카이워크 등을 잇는 코스로, 평소 외국인 관광객의 방문이 상대적으로 적었던 지역을 포함하고 있음에도 불구하고, 차별화된 코스 구성으로 높은 관심을 받았다. 이들은 신규 상품 런칭까지 추가로 논의하며 협력 관계를 공고히 하고 있다.

‘현지 세일즈 지원’ 부문에서는 제주특별자치도가 관광공사 구미대양주팀, 런던, 파리지사와의 협력을 통해 유럽 시장 공략을 위한 구체적인 로드맵을 마련한 것이 호평을 받았다. 지난 11월 4일부터 개최된 런던 WTM(World Travel Market) 박람회 참가 지원은 물론, ‘ILTM 프랑스 럭셔리 박람회’ 참가 및 럭셔리 팸투어 프로그램 연계까지 확정하며 유럽 프리미엄 시장 진출의 발판을 다졌다.

부산 소재 ‘쉬즈성형외과’는 공사 의료웰니스팀의 팸투어 지원(9.3~9.5)을 성공적으로 완료한 데 이어, 글로벌 플랫폼 KKday와 파트너 제휴 계약을 체결했다. 오는 12월 17일부터 개막하는 ‘코리아그랜드세일 온라인 페스티벌’에도 참가하기로 했다.

아울러 태권도 체험 콘텐츠 ‘엑스티(XT)’와 한복·가야금 체험 ‘뷰티풀가야금’은 지난 9월 공사 아시아중동팀이 주관한 ‘태국 방한상품 신규 개발 팸투어’(9.12~9.17)에 참여해, 태국 현지 주요 여행사 대표단과의 비즈니스 기회를 확보했다.

김종훈 국제관광본부장 직무대리는 “이번 찾아가는 설명회는 지역의 잠재력 있는 K-콘텐츠가 글로벌 시장으로 나아갈 수 있도록 지원하는 밀착형 마케팅의 성공 사례”라며, “내년엔 ‘인바운드 마케팅 지원 서비스’를 지속 고도화해 국내 관광업계의 든든한 ‘글로벌 마케팅 파트너’로서의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 한국관광공사는 국내 민관 기업·단체를 이끌고 총 139회의 해외 K-관광 이벤트를 열었다. 해당국 국제관광박람회에서 참가해 대형 한국관을 두거나(74회), 우리 단독으로 K-관광 로드쇼 등을 여는 방식(65회)으로 대별되는데, 모두가 대성공이었다.

11월 9~16일 열린 인도네시아 K-관광로드쇼엔 12만명이 운집했고, 올해 중화권(중국,홍콩,대만)에서 열린 13개 행사에는 늘 10만명 안팎이 몰려들어 K-관광을 즐겼다. 11회의 일본 현지 행사 역시 5만~12만명이 찾은 것으로 집계됐다.

태국, 베트남, 필리핀 등 동남아 행사에서도 늘 4만명 이상의 한류팬들이 한국관광공사가 준비한 다양한 K-콘텐츠를 즐겼다.

뉴욕, LA, 워싱턴, 샌프란시스코, 시드니, 파리, 바르셀로나, 뮌헨, 슈투트가르트, 헬싱키 등지에서 벌어진 관광박람회의 한국 부스에도 수만명씩 찾아 한국에 가고픈 열망을 표현했다. 한류의 세계적 성공의 뒤안길에 이같은 땀방울이 있었기에 가시적인 성과가 나온 것으로 평가된다.