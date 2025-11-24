- 24일부터 26일까지 3일간 견본주택 현장에서 정당계약 진행

- 비규제 호재, 용현학익지구 최중심 입지, 수자인 브랜드 상품성으로 많은 관심 예상

(주)BS한양(이하 BS한양)이 인천광역시 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 선보이는 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 24일부터 26일까지 3일간 정당계약을 실시한다. 이 단지는 비규제 지역 호재와 함께 용현학익지구 최중심 입지, 수자인 브랜드의 높은 상품성으로 호응이 계속된 만큼, 정당계약에서도 많은 관심이 이어질 전망이다.

인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층 규모, 전용 84~101㎡, 6개 동, 총 1,199세대로 조성된다. 이 중 959세대가 일반분양 세대로, 수요자 선호도가 높은 84㎡형과 함께 인천 지역에서 보기 드문 101㎡ 대형 타입이 포함된 것이 특징이다.

실제 단지는 인천 원도심 신흥주거지를 형성하고 있는 용현학익지구의 대장주로 기대 받고 있는 아파트라는 위상에 걸맞은 뛰어난 입지가 돋보인다.

특히 수인분당선 인하대역을 도보로 이용이 가능한 역세권 입지를 갖췄으며, 인근 송도역에는 2026년 개통 예정인 인천발 KTX와 2029년 완공 예정인 월곶~판교선 등 다양한 광역 교통망 호재가 예정돼 있어 이에 따른 수혜도 기대된다. 여기에 현재 추진 중인 GTX-B 노선 청학역(계획)이 개통되면, 서울 및 수도권 접근성은 더욱 향상될 전망이다.

또한 단지는 입주와 동시에 이미 구축된 생활 인프라도 누릴 수 있다. 인하대역 인근 대규모 상권과 대형마트, CGV 등이 도보로 접근 가능하며, 도담공원, 다솜어린이공원, 용정근린공원 등 쾌적한 공원 시설도 가까워 주거 환경이 뛰어나다. 더불어 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초를 비롯해 용현남초, 용현중, 용현여중, 인항고 등도 걸어서 통학할 수 있어 교육환경도 우수하다.

인하대역 수자인 로이센트는 상품설계도 주목할 만하다. 특히 외관은 랜드마크동의 커튼월룩 적용과 그랜드 옥탑 구조물 특화로 웅장하고 세련된 이미지를 강조했으며, 단지 입구에는 독창적인 파노라마 게이트(문주)를 도입해 상징성을 더했다.

또한 내부설계로는 일반분양 전 세대에 판상형 4Bay 구조를 적용하고, 타입별로 현관·복도 팬트리, 알파룸, 안방 드레스룸 등 다양한 수납공간을 확보해 공간 활용성을 한층 높였다.

단지 내에는 조경과 커뮤니티도 다채롭게 꾸며진다. 우선 단지 면적의 약 37%에 달하는 약 21,900㎡ 규모의 조경 면적을 확보해, 주민카페와 어우러진 청량한 수공간과 물놀이터가 조성되는 중앙광장 등 다양한 조경시설을 도입한다.

또 커뮤니티로는 피트니스센터, GX룸, 필라테스, 다목적 체육관, 탁구장, 골프연습장, 스크린 골프연습장, 작은도서관, 스터디카페, 키즈라운지, 펫케어룸, 가든카페 등이 골고루 마련돼 세대 전 연령층이 이용할 수 있게 했다.

이와 함께 단지는 주변 대비 합리적인 분양가격이 책정됐다는 점에서도 주목도를 높이고 있어 눈길을 끈다. 실제 단지의 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1,935만 원으로, 전용 84㎡ 기준 6억 원대로 책정됐다. 이는 최근 전매제한이 해제된 인근 단지의 동일 타입 분양권 시세가 7억 원대인 점을 감안하면, 상당한 경쟁력을 갖춘 수준이라는 평가다.

여기에 단지가 조성되는 인천시는 최근 ‘10.15 부동산 대책’의 규제 대상에서 제외된 지역으로, 대출 부담이 적다는 점도 매력적으로 작용하고 있어 관심은 더욱 커질 것으로 예상된다.

인하대역 수자인 로이센트의 정당계약이 진행되는 견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 위치하며, 자세한 내용은 전화 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.