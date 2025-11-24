2025년 11월 15일부터 11월 25일까지 운영

씽크웨이는 넥슨의 인기 액션 RPG 던전앤파이터 출시 20주년을 기념해 특별 제작한 ‘던전앤파이터 20주년 기념 키보드 패키지’를 선보이며, 11월 22일부터 12월 6일까지 텀블벅에서 크라우드 펀딩을 진행한다고 밝혔다.

이번 패키지는 던전앤파이터의 감성을 다양한 스타일로 표현한 세 가지 테마로 구성되었다. 도트 그래픽으로 세리아와 여마법사를 표현한 기본 패키지, 키메라 디자인을 기반으로 화려한 분위기를 강조한 패키지, 그리고 레바 작가의 축전 일러스트가 들어간 패키지가 준비되어 있으며, 각 제품은 2,000개 한정 판매된다.

펀딩 참여 시 제공되는 리워드에는 던전앤파이터 키보드 가방과 20주년 기념 포스터, 특별 게임쿠폰이 포함된다.

특별 게임쿠폰을 입력하면 계정 귀속 형태의 ‘DNF 20주년 키보드 굿즈 상자’를 받을 수 있고, 이를 개봉하면 신규 색상 20주년 공모전 아바타 E타입을 비롯해 신규 칭호, 샌드백, 레전더리 카드, +10 증폭권 등 다양한 게임 내 혜택을 획득할 수 있다. 쿠폰은 2026년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

키보드 패키지는 커스텀 기계식 키보드 본체와 테마별 특별 키캡 4개, 장패드로 구성된다. 키보드는 HAIMU Sea Salt 커스텀 스위치를 기반으로 53g 키압을 제공하며, 유선·2.4GHz 무선·블루투스 연결을 모두 지원한다. 1000Hz 폴링레이트를 적용해 반응속도를 높였다.

이번 텀블벅 프로젝트에서 모인 후원금은 키보드 패키지 제작, 공통 보상 구성, 후원자에게 전달되는 물품 배송 등 전반적인 제작 및 운영 과정에 사용될 예정이다.