[헤럴드경제=최은지 기자] 프로바이오틱스 전문기업 메디오젠은 한국식품연구원과 기능성 식품소재 분야에서의 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

18일 열린 협약식을 통해 양 기관은 ▷기능성 식품소재 공동 연구 및 신기술 개발 ▷연구 성과의 기술사업화·산업화 촉진 ▷국내외 시장 진출을 위한 상품개발 및 기술 지원 ▷전문 인력 양성을 위한 교육 및 R&D 인프라 교류 등 다양한 분야에서 전략적 협력을 추진할 예정이다.

앞서 메디오젠은 한국식품연구원의 박호영 박사팀과 장 환경 및 생체 대사체 조절에 의한 여성 노년기 질환 관련 공동연구를 수행하고, 리모시락토바실러스 루테리(Limosilactobacillus reuteri) MG5463 소재 기술에 대한 노하우 이전을 체결한 바 있다.

홍준호 메디오젠 대표는 “이번 협약은 메디오젠의 연구·생산 역량과 한국식품연구원의 기술 기반이 결합하여 기능성 소재 분야에서 새로운 가치를 창출할 중요한 전환점”이라며 “공동 연구부터 산업화, 글로벌 시장 진출까지 실효적인 협력이 이루어질 것으로 기대한다”고 말했다.

메디오젠은 이번 협력 체계를 기반으로 R&D와 산업화 전 단계에서 우수한 기능성 식품소재 개발을 위한 세부 과제를 발굴하고, 이를 통해 기능성 소재 사업 영역 확장과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화한다는 계획이다.