[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]민주평화통일자문회의 영양군협의회는 지난 20일 영양군청 대회의실에서 민주평통 영양군협의회 제22기 출범식 및 3차 정기회의를 개최했다.

제22기 민주평통 영양군협의회는 각계각층의 전문가 40명의 자문위원으로 구성됐으며 앞으로 2년간 민주적 평화통일을 위한 지역사회 분위기 형성 및 여론 수렴, 지역 공감대 확산, 지역시민단체와의 협력 등 다양한 통일 활동을 추진하게 된다.

이날 행사에서는 민주평화통일자문회의 의장인 이재명 대통령을 대신해 대행기관장인 오도창 영양군수가 제22기 자문위원 위촉장을 전달했다.

이필연 협의회장은“한반도의 평화통일을 위하여 민주평통 위원들의 역할이 중요하다“며“앞으로 39명의 자문위원과 함께 국민 화합과 통일에 대한 소통 및 공감대 확산을 위해 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

오도창 영양군수는“제22기 민주평화통일자문회의 영양군협의회 출범을 진심으로 축하드린다”며“앞으로 민주평통의 통일활동을 추진에 있어 영양군은 대행기관으로서 위원들의 다양한 통일활동을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.