[헤럴드경제=박종일 선임기자] 김병민 서울시 정무부시장이 세운 4구역 재정비촉진사업을 둘러싼 더불어민주당의 비판에 대해 “가짜 의혹에 기대한 공세”라며 즉각적인 중단을 요구했다.

김 부시장은 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 더불어민주당 전현희 수석최고위원이 세운 4구역 사업을 “민간업자만 배불리는 토건 비리”라고 주장한 데 대해 “특정 매체의 부정확한 보도에 근거한 억지 공세일 뿐”이라고 반박했다.

김 부시장은 특히 야당이 제기한 ‘서울시-특정 기업 커넥션’ 의혹에 대해 “사실관계가 틀린 날조”라고 규정했다. 그는 “서울시는 2022년 4월 ‘녹지생태도심 재창조 전략’을 발표하며 세운지구 9개소를 포함한 도심 36개소 녹지 조성 계획을 확정했다”며 “반면 해당 기업의 토지 매입은 같은 해 10월 이후 이뤄졌다. 정책이 먼저이고, 민간 매입이 나중”이라고 강조했다. 서울시는 관련 보도에 대해 정정보도청구 및 법적 대응 절차를 진행 중이다.

또한 김 부시장은 서울시가 세운 4구역의 기반시설 부담률을 기존 3%에서 16.5%로 상향해 개발이익 환수액을 184억 원에서 2164억 원으로 확대했다고 설명했다. 그는 “민간에 돌아갈 순이익은 112억 원 수준이며 특정 기업 몫은 약 34억 원에 불과하다”며 “민주당이 말하는 ‘수천억 특혜’는 음모론에 가깝다”고 반박했다.

김 부시장은 세운 4구역 사업이 대장동 비리와 유사하다는 주장에 대해서도 선을 그었다. 그는 “대장동은 소수가 이익을 독식한 구조였지만 세운 4구역은 결탁도, 사익 독식도 불가능한 공공 주도 사업”이라며 “오히려 서울시의 장기 도시 전략인 ‘녹지생태 도심 재창조’를 완성할 프로젝트”라고 설명했다.

이어 전현희 최고위원을 겨냥해 “지난 8월에는 서울시가 계엄에 동조했다는 황당한 주장을 하더니, 이번에는 ‘아니면 말고’ 식의 특검을 들고 나왔다”며 “상식 밖의 공세가 반복되고 있다”고 비판했다.

김 부시장은 “허위 보도와 왜곡된 주장을 더는 좌시하지 않겠다”며 “도시 전략을 정쟁의 소모품으로 삼는 행태는 중단돼야 한다”고 덧붙였다.