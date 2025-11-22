[헤럴드경제=함영훈 기자] 삼성물산은 경영기획실장 송규종 부사장을 에버랜드를 포함하는 리조트부문 대표이사 사장 겸 삼성웰스토리 대표이사로 승진 내정했다고 22일 밝혔다.

송규종 신임 사장은 삼성물산 건설부문 사업지원팀장, 경영지원실장과 삼성물산 경영기획실장을 역임한 재무관리 전문가로 풍부한 사업경험과 관리 노하우를 바탕으로 삼성물산 리조트부문의 혁신과 성장을 이끌 것으로 기대된다고 홍보실을 전했다.