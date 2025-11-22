[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 김세영이 LPGA투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어챔피언십(총상금 1100만 달러)에서 단독 2위에 올랐다.

김세영은 22일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 열린 대회 이틀째 경기에서 버디 8개에 보기 2개로 6언더파 66타를 때려 중간 합계 11언더파 133타로 단독 2위를 달렸다.

지난 달 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 김세영은 이날 9언더파를 몰아쳐 선두에 나선 지난해 우승자 지노 티티쿤(태국)을 3타 차로 추격하며 무빙데이인 3라운드를 맞게 됐다.

지난해 이 대회에서 우승해 400만 달러(약 58억원)의 잭팟을 터뜨렸던 티티쿤은 손목 부상의 어려움 속에서도 보기 없이 버디만 9개를 잡는 놀라운 경기력으로 단독 선두(14언더파)에 올랐다.

첫날 선두에 나섰더 이소미는 버디 5개에 보기 3개로 2타를 줄이는데 그쳐 중간 합계 10언더파 134타로 하타오카 나사(일본)와 함께 공동 3위에 자리했다.

올시즌 아직 우승이 없는 넬리 코다(미국)는 이날 8언더파 64타를 때려 중간 합계 9언더파 135타로 이민지(호주), 브룩 헨더슨(캐나다)과 함께 공동 5위에 올랐다.

유해란과 임진희는 나란히 중간 합계 8언더파 136타를 적어내 공동 9위에 포진했다. 리디아 고(뉴질랜드)는 4타를 줄여 중간 합계 7언더파 137타로 다케다 리오(일본), 제니퍼 컵초(미국) 등과 함께 공동 13위를 기록했다.