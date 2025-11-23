외국인, HD현대마린엔진·한화오션 집중 매수 신조선가는 보합·엔진 가격은 상승세 지속

[헤럴드경제=경예은 기자] 한미 팩트시트 발표로 조선업 전반에 대한 기대가 커지는 가운데, 시장의 시선은 오히려 ‘엔진주’로 향하고 있다. 조선사보다 수익성이 빠르게 개선되는 데다 수주 모멘텀까지 살아나며 외국인 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

21일 외국인 투자자의 수급도 크다. 최근 일주일(11월14일~11월21일)동안 한화엔진과 HD현대마린엔진은 각각 686억원, 470억원 순매수했다. 이들 종목은 같은 기간 외국인 순매수 상위 종목에서 4위, 9위를 기록했다.

업계에서는 조선주보다 엔진주가 더 유리한 투자처로 부각되고 있다는 분석이 나온다. 최광식 다올투자증권 연구원은 “HD현대마린엔진과 한화엔진은 조선업체들보다 높은 수익성을 기록하고 있다”며 “신조선가는 보합세를 보이는 반면, 엔진 가격은 상승 흐름을 이어가고 있다”고 밝혔다.

이어 “중국 조선사의 수주 재개로 한국 엔진업체에 대한 의존도가 다시 높아지고 있다”며 “올해 사상 최대 수준의 발주로 추가 설비투자(CAPEX) 수요도 확대될 가능성이 크다”고 덧붙였다.

실적에서도 차별화가 확인되고 있다. 한화엔진은 올해 3분기 매출 2973억원, 영업이익 266억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 74% 증가했지만, 2분기 매출 집중에 따른 기저 영향으로 전 분기 대비로는 감소했다. 다만 영업이익률(OPM)은 9.0%로 전 분기보다 0.3%포인트 개선됐다.

반면 HD현대마린엔진은 3분기 매출 1092억원(전년 대비 35% 증가), 영업이익 203억원(130% 증가)을 기록하며 가파른 성장세를 보였다. 영업이익률은 18.6%로 1.0%포인트 높아졌다.

수주 흐름도 엔진업체에 유리하게 돌아서고 있다. 한화엔진은 올해 상반기에만 1조6200억원의 계약을 확보했다. 3분기에는 1500억원에 그쳤지만, 4분기 3500억원 규모의 신규 계약을 추가로 공시했다.

HD현대마린엔진 역시 지난해 전자공시 기준 4446억원을 수주했으며, 올해 상반기에 이미 4536억원으로 이를 넘어섰다. 3분기 동안 추가 수주 공시는 없었지만 4분기 들어 1623억원 규모의 신규 계약을 발표하며 다시 강세를 보이고 있다.

중국 수요 회복도 긍정적인 변화다. 미국 무역대표부(USTR)의 중국 조선업 제재 영향으로 선주들이 한동안 발주를 미뤘으나, 올해 2분기 이후 컨테이너선 발주가 다시 늘어나고 있다. 특히 HD현대중공업과 한화엔진에 의존도가 높은 중국 민영 조선사의 수주가 1분기 20만TEU(1TEU 당 6미터 길이 컨테이너 1개)에서 2분기 48만TEU, 3분기 30만TEU로 회복 흐름을 보이고 있다. 미·중 간 제재가 1년 유예되면서 수주 증가세는 더 확대될 것으로 전망된다.

수익성 측면에서도 엔진 부문의 경쟁력이 두드러진다. 3분기 기준 HD현대중공업 엔진 부문의 영업이익률은 약 20%, HD현대마린엔진은 18.6%로, 같은 그룹 조선 3사인 HD현대삼호(15.6%)·HD현대중공업 조선부문(12.6%)·HD현대미포(11.9%)보다 높다. 한화엔진 역시 9.0%의 영업이익률을 기록하며 한화오션(9.6%), 삼성중공업(9.4%)과 비슷한 수준을 보였다.

지난 14일 정부는 한미 관세·안보 협상 결과를 담은 ‘조인트 팩트시트’를 공개했다. 1500억달러 규모의 한미 조선 투자에서 모든 수익이 국내 기업에 귀속된다는 소식이 전해지며 조선 업종 전반에 대한 투자심리도 개선됐다. 실제로 당일 조선주는 코스피 하락장 속에서도 상대적으로 견조한 흐름을 보였다.

최 연구원은 목표주가도 상향했다. 한화엔진은 기존 6만6000원에서 6만8000원으로, HD현대마린엔진은 11만원에서 11만4000원으로 각각 높여 잡았다. 그는 “고가 엔진 물량이 4분기부터 실적에 본격 반영되면서 내년 1분기까지 수익성 개선 폭이 확대될 것”이라고 덧붙였다.