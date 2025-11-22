㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 김치의 날(11월 22일)을 맞아 가맹점주들과 함께 취약계층 어르신을 위한 ‘사랑의 김장나눔’ 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

김장 나눔 봉사활동은 경기도 광주시에 위치한 생산공장에서 진행됐다. 이날 직접 담근 김장김치는 초월읍 행정복지센터에 전달됐으며, 지역 내 취약계층 어르신들에게 순차적으로 전달될 예정이다. 특히 김장 재료 선별부터 포장까지 전 과정에 가맹점주와 임직원이 참여해 의미를 더했다.

행사에는 지역사회와의 유대 강화를 위해 광주 곤지암점 이경아 대표, 광주 초월점 허경무 대표, 성남 은행점 백진주 대표, 광주 태전점 김태진 대표, 광주 역동점 이하늘 대표, 광주 탄벌점 김동섭 대표, 경기 이천마장점 이미혜 대표, 여주 가남태평점 이미정 대표와 직원 등 총 30여 명의 봉사단이 자발적으로 참여했다.

명륜진사갈비는 지난 2021년에도 김장나눔 봉사활동을 진행하며 지역사회에 따뜻한 나눔을 전한 바 있다. 이번 김치의 날 봉사활동 역시 매년 진행되는 사회공헌활동 중 하나로 자리매김할 예정이다.

명륜진사갈비 관계자는 “김치의 날을 맞아 가맹점주님들과 함께 우리 이웃에게 따뜻한 한 끼를 전할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 본사와 가맹점이 함께해 지역사회에 도움이 되는 활동을 지속적으로 이어나가겠다”고 말했다.

한편, 명륜진사갈비의 사내 봉사단 명륜나눔봉사단은 사랑의 연탄 나눔 봉사, 무료 급식 배식 봉사, 유기견 사료 나눔, 해양쓰레기 정화 활동, 미혼모자시설 후원사업 등 다양한 방면으로 봉사활동을 펼치며 따스한 온기를 전하고 있다.