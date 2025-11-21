최종현학술원·도쿄대 공동 개최 도쿄포럼 2025 개회사 “재무 성과 중심에서 사회적가치 함께 고려하는 방향으로 나아가야”

최태원 SK그룹 회장 겸 최종현학술원 이사장은 21일 “현재의 자본주의 하에서 우리는 환경 문제, 사회 양극화 등 다양한 사회 문제들에 직면해 있으며 이를 해결해 얻는 사회적가치를 측정하고 관리하는 새로운 자본주의의 틀이 필요하다”고 강조했다.

최 회장은 이날부터 이틀간 일본 도쿄대 야스다 강당에서 열리는 ‘도쿄포럼 2025’ 개회사에서 이같이 말했다. ‘자본주의를 다시 생각하다:다양성, 모순, 그리고 미래(Rethinking Capitalism: Varieties, Contradictions, and Futures)’를 주제로 열린 도쿄포럼은 최종현학술원과 도쿄대가 글로벌 이슈에 대응하기 위해 매년 공동 개최해온 국제 포럼이다.

이날 최 회장은 지속가능한 성장을 위한 ‘사회적가치’의 중요성을 강조했다. 최 회장은 “기존 자본주의는 재무적 측면만 집중하고 사회적가치에 대해서는 보상이나 인센티브가 거의 없었다”고 지적했다. 사회적가치란 단순히 경제적 이윤을 창출하는 것을 넘어, 사회문제 해결에 기여해 다양한 이해관계자의 행복을 증진하는 것을 뜻한다.

이어 그는 “사회적가치는 쉽게 측정할 수 없어, 사회적가치를 창출하기 위한 자원의 최적 배분이 이루어지지 않았다”며 인공지능(AI) 등 기술변화가 중요한 전환점이 될 수 있음을 언급했다. 또 “사회적가치를 측정하는 데 많은 거래 비용이 필요했고 데이터 부족 등의 한계가 많았다”며 “현재는 디지털 기술과 AI라는 측정 측면의 아주 좋은 도구가 있어 문제 해결이 가능하다”고 설명했다.

사회적 가치를 정량화한 SK 그룹 내 사례도 소개됐다. 최 회장은 “SK에서는 계열사 별로 일자리 창출, 납세, 환경 영향, 지역사회 기여 등 다양한 항목을 플러스·마이너스로 평가하고 있다”며 “이렇게 측정이 시작되면 기업의 의사결정 방식이 달라진다”고 말했다.

아울러 최 회장은 “이제 기업의 핵심성과지표(KPI)는 재무적 가치 창출에 머물지 않는다”며 “최소한 사회적가치를 훼손하지 않는 것을 넘어, 매년 이를 지속적으로 높여가는 것이 목표가 됐다”고 말했다. 이어 “이러한 변화는 기업의 자원 배분 기준에도 근본적인 변화를 가져오며, 재무 성과 중심에서 사회적가치까지 함께 고려하는 방향으로 나아가고 있다”고 설명했다.

최 회장은 같은 날 열린 ‘비즈니스 리더 세션’ 패널로도 참석, ‘새로운 시대를 위한 지속가능한 자본주의 모델 탐색(Exploring Sustainable Models of Capitalism for a New Era)’을 주제로 후지이 데루오 도쿄대 총장, 이와이 무츠오 일본경제동우회 회장 대행 겸 일본담배산업 이사회 의장, 이한주 뉴베리글로벌 회장 등과 함께 기업·정부·사회가 함께 사회문제를 해결하며 성장하는 모델인 ‘협력적 자본주의(Collaborative Capitalism)’ 실현 모델 등을 논의할 예정이다.

한편 도쿄포럼에는 최 회장을 비롯해 김유석 최종현학술원 대표 겸 한국고등교육재단 대표, 마리안 베르트랑 미국 시카고대 부스경영대학원 경제학 석좌교수, 고지마 후히토 도쿄대 경제학부 교수, 김병연 서울대 경제학부 석좌교수, 김선혁 고려대 행정학과 교수, 호시 다케오 도쿄대 경제학과 교수 등 학계 및 경제계 전문가들이 참여했다.