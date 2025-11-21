[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 21일 ‘제2회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 ‘관광부문’ 대상을 수상했다. 이번 수상으로 기장군은 지난 2월 열린 ‘제1회 대한민국 지자체 홍보대상’ 에서 ‘환경부문’ 대상을 받은 데 이어 2회 연속으로 수상하는 쾌거를 이루었다.

이번 시상은 (사)한국미디어영상교육진흥원(이사장 노운하)과 대한민국지자체홍보대상 조직위원회(조직위원장 정운찬) 주관으로 진행됐다. 지자체의 정책과 비전을 미디어콘텐츠로 표현한 우수사례를 발굴 및 공유하면서 창의적인 정책 홍보로 주민과 적극적으로 소통하고 지역발전을 도모하는 데 목적이 있다.

이날 시상식 행사는 21일 오전 10시부터 국회의원회관에서 개최됐다. 전국 기초지자체에서 응모한 다양한 영상 콘텐츠를 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 ▷정책·행정 ▷문화·관광·지역경제 ▷특별상 3개 분야의 12개 부문별로 우수 지자체와 홍보대사·유튜버 등이 최종 수상자로 선정됐다.

기장군은 기장 8경 등 천혜의 자연경관과 오시리아 관광단지를 기반으로 제작한 ‘자연과 힐링, 즐거움까지, 오감만족 기장’ 영상을 출품해 ‘관광부문’에서 대상을 수상하는 성과를 거뒀다.

특히 이번 영상은 기장의 대표 명소들을 스토리텔링 형식으로 연결해 자연·문화·레저가 공존하는 기장의 다채로운 관광 매력을 생동감 있게 담아냈으며, 단순한 관광 홍보를 넘어 지속가능한 미래 관광도시로서의 비전을 제시한 점이 높은 평가를 받았다.

정종복 기장군수는 “이번 관광부문 수상으로 풍부한 관광자원을 가진 ‘관광도시 기장군’의 위상과 이를 적극적으로 알리는 기장군의 홍보 역량이 다시 한번 입증되었다”며 “앞으로도 기장만의 특색 있는 관광 인프라와 콘텐츠를 계속 개발해 다양한 홍보영상을 통해 명품 관광도시 기장군을 더욱 널리 알리겠다”고 말했다.