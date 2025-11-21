조국혁신당, 부산에서 전당대회 후보 기자회견

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 조국혁신당 조국 당 대표 후보는 21일 “내년 지방선거 출마 여부는 전당대회가 끝나고 지방 선거기획단을 꾸려 전국의 선거 상황을 점검한 뒤 가장 마지막에 결정하겠다”고 밝혔다.

조 후보는 이날 부산시의회에서 열린 조국혁신당 전당대회 후보자 기자회견에서 이같이 밝히고 “다른 지역 후보를 모두 확정한 뒤 가장 마지막에 결정하겠다. 이번 선거를 통해 대한민국 정치를 3당 합당 이전의 상황으로 되돌리겠다”고 강조했다.

조 후보는 이어 “부산에서 김영삼 대통령 선거 벽보를 보며 자란 김영삼 키즈”라며 “김영삼 전 대통령은 하나회 척결과 금융실명제 단행 등 개혁을 전광석화처럼 추진한 인물이다”고 평가했다. 그는 “김영삼 정신은 대한민국 민주주의의 기틀을 세운 정신”이라며 “조국혁신당이 그 정신을 계승하겠다”고 밝혔다.

이어 조 후보는 “국민의힘은 정상적인 민주주의 정당이 아니며 김영삼 정신이 사멸한 정당”이라고 규정하고 “조국혁신당이 국민의힘을 심판할 가장 강력한 도구가 될 것”이라고 말했다. 또 “부산에서 내란적 극우 세력의 장기 집권을 끝내겠다”며 “부산시장 선거에서 국민의힘 후보 당선을 저지하고 다수의 지방의원을 배출하겠다”고 공언했다.