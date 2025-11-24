통합 독서 플랫폼 윌라가 11월 24일, ‘퇴마록’ 오디오북 시리즈의 마지막 편 ‘퇴마록 외전 3’을 공개하면서 시리즈의 대장정을 마무리했다.

이우혁 작가의 베스트셀러 장르 소설 ‘퇴마록’을 윌라 시그니처 오디오북으로 선보이면서, 윌라 회원들은 시리즈의 처음부터 끝까지 몰입감 넘치는 사운드와 함께 전편을 감상할 수 있게 됐다.

퇴마록 오디오북 시리즈에는 국내 최정상급 성우진이 나레이션에 대거 참여했다. ‘퇴마록 국내편’과 ‘퇴마록 말세편’은 김현균 성우, ‘퇴마록 세계편’은 이동현 성우, ‘퇴마록 혼세편’은 구원 성우, 마지막 ‘퇴마록 외전’은 김지윤 성우가 내레이션을 맡아, 각 시즌의 분위기에 어울리는 색다른 연출을 선보였다. 특히 퇴마록 시리즈의 마지막에는 다양한 캐릭터를 연기한 성우들의 진심 어린 마지막 인사가 수록돼, 시리즈의 완결을 한층 뜻깊게 만든다.

또한 ‘퇴마사 4인방’으로 활약한 주인공 성우진 라인업도 화려하다. ‘박신부’ 역은 안장혁 성우, ‘이현암’ 역은 김명준 성우, ‘장준후’ 역에는 김보나 성우와 임채빈 성우, ‘현승희’ 역에는 조경이 성우가 맡는 등 작품의 몰입도를 높였다. 이 외에도, 이규창, 이동윤, 이상준, 김이안, 이주승, 오로아, 조민수, 황동현 등 실력파 성우들이 참여해 완성도를 더했다.

윌라는 시리즈 완결을 기념해 특별 이벤트를 진행한다. 윌라 이벤트 페이지에서는 4인의 퇴마사를 연기한 성우들과 함께한 퇴마록 비하인드 Q&A 토크 영상이 공개되며, 시리즈 완결을 축하하는 댓글을 남기면 성우 친필 사인 카드 이미지를 다운로드 받을 수 있다. 11월 24일부터 12월 7일까지 진행될 이벤트에 참여한 회원 중에서는 추첨을 통해 퇴마록 NFC 오디오북 키링을 증정할 예정이다.

윌라를 서비스하는 인플루엔셜 문태진 대표는 “오디오북 시리즈의 시작부터 완결까지 많은 회원과 함께한 ‘퇴마록’이 마침내 막을 내려 감회가 깊다”며 “한국 장르 소설의 대표작 ‘퇴마록’ 전 17권을 윌라 시그니처 오디오북 시리즈로 선보일 수 있어 매우 뜻깊다”고 전했다.

한편, 윌라는 ‘퇴마록’ 외에도 소설 카테고리의 인기 오디오북을 다수 보유하고 있다. 대표적으로, 김영하의 ‘살인자의 기억법’, 긴다이치 고스케 시리즈 ‘미로장의 참극’과 ‘이누가미 일족’, 히가시노 게이고의 ‘가공범’ 등의 베스트셀러 작품을 오디오북으로 감상할 수 있다.