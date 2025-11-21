성북탄소중립배움터 개관식 개최와 지역사회 참여 확대...교육장·회의실 등 기반시설 구축과 환경교육프로그램 운영 계획 탄소중립 활동 확산 위한 지역내 기관 협력 및 주민 행사 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난 18일 성북구 탄소중립환경교육의 핵심 거점시설인 ‘성북탄소중립배움터’ 개관식을 개최했다.

개관식에는 성북구 의회를 비롯해 관내 대학 등 유관기관 관계자와 지역주민이 참석해 배움터의 개관을 함께 축하했다.

성북탄소중립배움터는 2층, 연면적 121.3㎡ 규모로 교육장, 회의실, 운영사무실 등으로 구성되어 있다.

성북구는 이 공간을 기반으로 성북구형 환경교육프로그램을 기획·운영·보급해 탄소중립 선도도시, 환경교육도시로 자리매김하는 데 활용할 예정이다.

아울러 환경단체, 연구기관, 공교육기관과 협의해 성북구민의 지속적인 탄소중립 활동을 위한 다양한 행사를 마련할 계획이다.

같은 날 정릉시장 주민참여마당에서는 성북기후리빙랩 ‘지구를 돌보는 하루’ 축제가 성황리에 진행됐다. 축제에서는 에코마일리지 홍보, 우유팩 교환, 수선교실, 공유옷장, 저탄소요리, 탄소흡수원 이끼정원 체험, 핸드팬 공연 등 지구를 돌보는 의미 있는 프로그램이 마련되어 지역주민과 함께 풍성하게 진행됐다.

이승로 성북구청장은 “성북탄소중립배움터는 성북 탄소중립을 선도하는 거점 역할을 할 것으로 기대한다”며 “성북구민을 위한 다양한 탄소중립환경교육 프로그램과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.