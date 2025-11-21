부산교육청-부산시의회, ‘사립유치원 무상교육 전면 추진’ 발표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산지역 사립유치원에 다니는 3~5세 유아는 내년부터 전면 무상교육 혜택을 받는다. 또 어린이집에 다니는 유아들은 보육료를 추가 지원받을 예정이다.

부산시교육청과 부산시의회는 학부모의 교육비 부담을 줄이고 유아교육의 공공성을 강화하기 위해 내년부터 사립유치원 만 3~5세 유아학비를 표준 유아교육비 수준인 월 60만원까지 지원하기로 뜻을 모았다.

부산시교육청과 부산시의회는 21일 부산시의회 의장실에서 ‘2026년 사립유치원 무상교육 전면 추진’계획을 발표하고 이 같은 내용을 담은 부산형 교육복지 정책을 제시했다.

이 자리에는 김석준 부산시교육감과 안성민 부산시의회 의장, 이복조 국민의힘 원내대표, 강무길 교육위원장, 강철호 운영위원장, 조상진 예결위원장, 김창석 교육위원회 부위원장 등이 참석했다.

부산시교육청은 ‘사립유치원 무상교육 전면 추진’정책을 통해 현재 월 41만원인 유아학비 지원금을 내년부터 19만원 추가한 월 60만원을 지원해 무상교육을 실시한다. 이로써 부산은 유치원부터 고등학교까지 부산 전 학년 무상급식과 무상교육 체계를 완성하게 된다.

유아학비는 국가 수준의 공통 교육과정인 누리과정을 교육받는 데 드는 교육비로, 부산시교육청은 사립유치원 유아 1인당 월 41만원 수준(정부지원금 28만원 + 자체 예산 13만원)인 현재의 지원 규모를 2026년에는 19만원(4~5세 정부지원금 11만원 포함)을 추가해 표준유아교육비 60만원 수준에 도달하도록 할 계획이다.

이를 통해 사립유치원 학부모의 교육비 부담을 전액 해소하고, 외국 국적 유아에도 동일한 기준으로 지원해 형평성을 보장할 예정이다.

안성민 의장은 “사립유치원 무상교육 전면 시행과 어린이집 보육료 추가 지원이 아이 키우기 좋은 도시 부산을 만드는 데 중요한 역할을 할 것”이라며 “모든 어린이가 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 부산을 만들어가겠다”고 밝혔다.

김석준 교육감은 “사립유치원 무상교육 전면 시행은 부산형 교육복지를 새롭게 도약시키는 정책으로 유아교육의 공공성을 강화하고 학부모 부담을 줄이는 데 큰 역할을 할 것”이라며 “부산의 모든 아이가 동등한 출발선에서 양질의 교육을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.