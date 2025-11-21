UAE 무인기 데이터에 한화 AI 접목…현지 맞춤 ‘자율주행’ 개발

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 아랍에미리트(UAE) 국영 방산기업 에지(EDGE) 그룹과 공동 투자·개발에 협력키로 했다. 한화그룹은 방산 협력에서 나아가 UAE 국영 조선소와도 손잡고 함정 설계 등 조선 분야에서도 협력을 넓힌다는 계획이다.

21일 한화는 전날 두바이에서 진행 중인 ‘두바이 에어쇼 2025’에서 이같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 양사는 최근 한국과 UAE 정부 간 정상회담에서 논의된 첨단 방산 산업 협력 확대 후속 조치로, 민간 영역에서도 협력을 강화한다는 방침이다.

이번 협약을 통해 양사는 스마트 레이다와 자율주행 무인지상차량(UGV)에 적용될 스마트 레이다 AI 플랫폼 공동 개발을 우선 추진한다. UAE 사막 환경에서 축적된 실전 표적·전장 데이터를 한화 AI 모델과 결합해 중동 운용 환경에 특화된 모델을 만든다.

에지 그룹 산하 무인지상체계 기업인 밀렘 로보틱스(Milerem Robotics)와의 협력도 진행된다. 밀렘 로보틱스가 운용 중인 궤도형 UGV ‘테미스(THeMIS)’ 실전 데이터와 한화 AI 기술을 접목해 자율주행 UGV용 AI 플랫폼 개발에도 나선다. 테미스는 우크라이나 전장에서 임무를 수행하며 다양한 실전 데이터를 확보하고 한화 AI 모델과의 결합 시 중동 맞춤형 자율주행 기술 확보가 가능할 것으로 기대된다.

UAE의 다층 방공망 업그레이드 및 통합 방공 유지·보수·운영(MRO) 센터 구축도 지원한다. 대공방어체계 협력을 통해 UAE의 방공역량을 강화하고, 기존에 배치된 중·단거리 체계와 연동되는 통합 방공망을 구축하는 데 힘을 모은다. UAE 내 통합 MRO 클러스터 설립을 통해 장기적·자립적 방공 운용체계도 마련한다는 구상이다. UAE 국영 조선소 ADSB와 대형상선 수리, 무인함 공동 개발·생산, 대형 함정 설계∙건조 등 조선 분야 협력도 확대해 나갈 예정이다.

성일 한화에어로스페이스 중동·아프리카 총괄법인 사장은 “한–UAE AI 기술 동맹을 통해 대한민국의 세계 3대 국방 AI 강국으로의 도약이 현실화될 수 있다”며 “필요하다면 양국 간 국방 AI 기술협력을 가속화할 합작회사 설립도 검토할 수 있다”고 말했다.