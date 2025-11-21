[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]영양군여성단체협의회는 20일 영양군종합복지회관 조리실에서 ‘영양 온(溫)동네 김장나눔’행사를 전개해 지역사회에 따뜻한 온기를 전했다.

이번 김장 나눔은 여성단체협의회 회원들이 지난 17일부터 배추 수확에 직접 참여해 정성을 더했으며 절이기와 양념 속 준비, 버무리기까지 모든 과정을 함께 준비해 의미가 더욱 깊다.

이날 회원들이 담근 김장 500포기는 지역내 식생활 취약계층 60여 가구에 직접 방문 전달됐으며 방문 가구의 겨울철 안전을 당부하며 안부를 세심히 살폈다.

이옥화 협의회장은 “쌀쌀한 날씨 속에서도 이웃을 생각하는 마음 하나로 회원들이 이른 아침부터 모여 준비햇다”며 “함께 땀 흘려 만든 김장이 어려운 이웃들의 추운 겨울을 이겨내는 힘이 되리라 믿는다”고 말했다.

오도창 영양군수는 “매년 김장철이 되면 묵묵히 손을 보태어 소외된 이웃을 챙겨주는 여성단체협의회 덕분에 영양의 겨울이 더욱 따뜻해진다”며 “앞으로도 영양군은 지속 가능한 복지공동체 구현을 위해 민·관이 협력해 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.