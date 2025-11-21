30일까지 호텔·리조트·레저상품 120여개 선봬

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 블랙프라이데이를 맞아 오는 30일까지 특가 프로모션을 선보인다고 밝혔다. 시즌권, 호텔, 테마파크 등 인기 상품 120여개를 선보인다.

먼저 스키 시즌을 준비하는 고객을 위해 주요 리조트의 시즌권과 리프트권을 구성했다. 대표 상품은 비발디파크 시즌권, 곤지암리조트 리프트권, 롯데월드 입장권, 클럽디 오아시스 입장권 등이다.

전국 인기 호텔 상품도 준비했다. 경주 코오롱호텔은 9만원대, 해운대 팔레드시즈 콘도는 13만원대부터다. SL호텔 강릉과 라마다 제주 시티 호텔 등 지역 여행객이 선호하는 숙박시설도 포함했다.

매일 오전 10시에 열리는 ‘100원딜’에서는 겨울철 실내 체험과 제주 여행에 적합한 프로그램을 100원에 구매할 수 있다. 킨텍스·벡스코·엑스코 상상체험 키즈월드를 비롯해 제주 조안뮤지엄, 사천해상케이블카 등 가족 중심 체험상품을 포함했다.

선착순 특가는 정선 JS 그랜드팰리스, 뉴시즈 오시리아 레지던스, SL 호텔 강릉 등 한정 수량이다. 럭키드로우는 행사는 자동 응모된다. 레고랜드 입장권, 가평 레일바이크, 플레이정글 엔타점 입장권 등을 경품으로 제공한다.