[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군이 지난 19일 영천시 실내체육관에서 열린 ‘2025년 경북도 자원봉사 우수 시군 평가’에서 군부 최고상인 대상을 수상했다.

우수 시군 평가는 경북지역 22개 시군을 대상으로 자원봉사 참여 및 활성화에 대하여 정량지표 6개 부문과 정성지표 1개 부문을 포함한 모두 7개의 지표로 구성되어 시부와 군부로 나눠 평가했다.

칠곡군은 자원봉사 참여 증가율과 통합자원봉사지원단 실적평가, 행복마을만들기 추진실적 등 정량평가와 ‘온기(ON氣) 나눔! 다시, 피어나는 우리마을’이라는 대주제와 군민이 하나되는 ‘ONE-ON氣 나눔’, 군민과 다양한 기관단체가 함께하는 ‘WITH-ON氣 나눔’, 자원봉사가 더 힘낼 수 있는 ‘POWER-ON氣 나눔’ 이라는 세가지 소주제를 활용한 정성평가에서 좋은 평가를 받았다.

아울러 경 북도 자원봉사 유공으로 정은애 대한적십자사 칠곡 북삼 봉사회장, 송태희 발(손)마사지 전문자원봉사단원이 도지사 표창을 수상했다.

김재욱 칠곡군수는 “대상 수상은 우리 지역의 자원봉사자들이 한 해 동안 산불피해와 수해복구 등 지역을 넘나드는 실천력이 있었기에 가능했다”며 “이러한 실천력이 더욱 확산될 수 있도록 군에서도 많은 노력을 기울일 것”이라고 말했다.