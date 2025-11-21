복지관 내 식당, 영상제작실, 미디어교육실 입주

[헤럴드경제=손인규 기자] 관악구(구청장 박준희)가 지난 20일 봉천권역 주민의 문화, 복지, 여가 핵심 거점이 되어줄 ‘관악더행복마루’ 준공을 기념하며 개관식을 개최했다.

이날 개관식에는 박준희 관악구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 관계 기관 대표와 주민 200여 명이 참석해 ‘관악구 최초 원스톱 문화복지공간’ 조성을 축하했다.

관악더행복마루는 관악구 민선 8기 주요 공약사업 중 하나로, 구는 총사업비 약 225억원을 투입해 지난 2023년 8월 첫 삽을 떴다. 봉천 4-1-2 재개발구역 내에 위치하며 지하 2층에서 지상 6층까지 전체면적 3264.41㎡ 규모로 완공됐다.

관악더행복마루는 ‘강감찬관악종합사회복지관’과 ‘강감찬관악체육센터’ 2개 인프라로 구성되어 오는 12월부터 본격적으로 운영을 시작할 예정이다.

강감찬관악종합사회복지관에는 ▷행복식당(경로식당) ▷영상제작실 ▷더행복마루갤러리 ▷미디어교육실 등이 입주해 아동과 청소년, 어르신을 대상으로 각종 문화 활동과 자기 개발 프로그램을 제공하게 된다.

강감찬관악체육센터는 ▷스크린 파크골프장 ▷기구 필라테스실 ▷다목적체육관 등으로 구성되어 지역주민들의 건강 증진과 복지 향상을 도모한다.

강감찬관악종합사회복지관은 향후 청·장년층 대상 1인 미디어와 영상 제작 실습 교육을 강화해 디지털 격차 극복과 새 진로 탐색을 지원할 예정이다.

박준희 구청장은 “앞으로도 세대별 맞춤형 복지인프라를 지속 확보해 공간복지를 실현하고 주민이 행복한 삶의 토대를 만들어 나가겠다”고 말했다.