[헤럴드경제=이용경 기자] 21일 오전 5시33분께 서울 양천구 신월동 9층 규모 아파트에서 불이 났다.

현장에 출동한 소방 당국은 오전 5시44분께 대응 1단계를 발령하고 화재 진압과 인명 구조 작업을 펼치고 있다.

현재까지 화재로 인한 인명 피해는 조사 중이며 주민 10여명이 구조된 상황이다.

경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.