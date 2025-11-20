‘스키틀즈’→‘가위바위보’ 반전 매력의 끝은 어디!

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]피프티피프티가 팬들의 뜨거운 사랑에 응답했다.

‘믿고 듣는’ 걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 지난 19일 방송된 MBC M, MBC every1 ‘쇼! 챔피언’에 출연해 컴백 신보 수록곡 ‘Skittlez(스키틀즈)’ 무대를 음악방송 최초로 공개했다.

피프티피프티는 이날 세 번째 디지털 싱글 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’의 타이틀곡 ‘가위바위보’와 수록곡 ‘스키틀즈’를 함께 선보이며 반전 매력을 제대로 발산해 보였다.

피프티피프티는 ‘피프티 팝’ 특유의 편안하면서도 중독성 강한 멜로디와 순수함이 묻어나는 ‘가위바위보’와 파워풀하면서도 통통 튀는 매력의 퍼포먼스가 인상적인 ‘스키틀즈’ 무대로 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

‘스키틀즈’는 피프티피프티가 데뷔 이후 처음 도전한 힙합곡으로, 미니멀한 힙합 무드를 피프티피프티만의 사랑스러운 매력으로 표현해내며 타이틀곡 못지않게 많은 사랑을 받고 있다.

피프티피프티는 이러한 팬들의 뜨거운 반응에 보답하고자 음악방송을 통해 ‘스키틀즈’ 무대를 준비했고, ‘가위바위보’와 함께 선보이며 다채롭고 넓은 음악적인 스펙트럼을 몸소 입증해 보였다.

피프티피프티는 현재 성공적인 컴백 활동을 활발하게 이어 나가고 있으며, 오는 12월 5일과 6일 양일간 서울 예스24 원더로크홀에서 첫 단독 팬미팅을 개최하고 연말을 팬들과 따뜻하게 보낼 예정이다.