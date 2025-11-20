김건희·건진법사 연결고리 지목 조사 후 구속영장 청구 방침

[헤럴드경제=유동현 기자] 지난달 민중기 특별검사팀의 압수수색을 받다가 도주한 도이치모터스 주가조작 ‘주포’ 이모씨가 약 한 달 만에 검거됐다.

특검팀은 20일 언론 공지를 통해 서울경찰청 형사기동대와 공조해 이날 오후 4시 9분께 충청북도 충주시에 있는 국도변 휴게소 근처에서 이씨를 체포해 서울 광화문에 있는 조사실로 압송하고 있다고 밝혔다.

특검팀은 이씨를 조사한 뒤 금명간 구속영장을 청구할 것으로 보인다.

이씨는 도이치모터스 주가조작의 1차 작전 시기(2009년 12월 23일~2010년 10월 20일) 주포로 알려진 인물로, 김 여사의 증권사 계좌를 맡아 관리한 것으로 알려졌다. 김 여사에게 건진법사 전성배씨(구속기소)를 소개해준 인물이기도 하다.

앞서 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰은 이씨를 불기소 처분했으나 특검팀은 그가 차명 계좌로 거래하는 등 범죄 혐의점이 있다고 보고 최근 재수사에 착수했다.

이씨는 지난달 중순께 특검팀의 압수수색을 받던 중 현장에서 도주했다. 특검팀은 체포영장을 발부받아 그를 지명수배하고 경찰에 공조 수사도 요청했다.

지난 7일 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 재판에선 김 여사와 이씨가 2012년 10월께 나눈 카카오톡 메시지가 공개되기도 했다.

공개된 메시지에서 이씨는 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말했다. 이에 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다.