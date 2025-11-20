대회수 35→33개 줄었지만, 상금 규모는 늘어 BMW 레이디스 챔피언십 2년 연속 해남 개최

[헤럴드경제=조용직 기자] 미국여자프로골프(LPGA) 투어가 내년 총상금 1억3200만달러(약 1940억원)의 역대 최대 규모로 열린다.

LPGA 투어는 20일(한국시간) 2026시즌에 열릴 33개 대회 일정을 발표했다.

내년 투어는 총 13개 국가와 미국 13개 주를 순회해 진행되며, 1월29일 미국 올랜도 레이크 노나 골프&컨트리클럽에서 열리는 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스로 시작된다.

시즌 첫 메이저대회는 4월23일 미국 텍사스주에서 펼쳐지는 셰브론 챔피언십이다.

6월4일에는 미국 캘리포니아주에서 US 여자 오픈, 6월25일에는 미국 미네소타주에서 ‘KPMG 여자 PGA 챔피언십, 7월9일에는 프랑스에서 아문디 에비앙 챔피언십이 열린다.

이후 7월30일 잉글랜드 리덤 세인트앤스에서 벌어지는 AIG 여자 오픈을 끝으로 5개의 메이저대회 일정이 마무리된다.

아시안 스윙은 상·하반기 두 차례로 나뉘어 진행된다. 상반기는 2월19일 개막하는 태국의 혼다 LPGA 타일랜드를 시작으로 싱가포르, 중국을 거쳐 치러지고, 하반기에는 한국, 중국, 말레이시아, 일본에서 경기가 펼쳐진다.

한국에서 유일하게 열리는 LPGA 투어 대회인 BMW 레이디스 챔피언십은 10월22~25일 개최되며, 올해에 이어 내년에도 전남 해남 파인비치 골프 링크스에서 열린다.

9월11일에는 네덜란드에서 유럽·미국 여자 골프 대륙 대항전인 솔하임 컵이 열린다.

2026 시즌의 총상금은 1억3200만달러로 LPGA 투어 역사상 최고액으로 책정됐다. 이 가운데 메이저대회를 제외한 일반 대회 상금만 8200만 달러(약 1204억원) 이상이며, FM 챔피언십은 440만 달러(약 64억원)의 상금이 걸려 메이저대회와 CME 그룹 투어 챔피언십을 제외한 대회 중 최고 상금을 자랑한다.

역대 최고액을 기록한 지난해(1억3100만 달러·35개 대회)보다 100만 달러가 늘었다. 총상금 규모는 향후 대회별 인상 여부에 따라 달라질 수 있다.