[헤럴드경제=이명수 기자] 포스코 포항제철소에서 가스 누출로 근로자 3명이 쓰러져 병원으로 이송됐다.

20일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시30분께 포항제철소 STS 4제강공장에서 가스 누출로 협력업체 직원 3명이 쓰러졌다.

이 사고로 현장에서 청소 작업을 하던 직원 3명 중 2명이 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.

경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.