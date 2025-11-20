내년 2월까지 18억 원 모금 목표... ‘금(천구 김)치가 온다 신규 사업, 취약계층 1가구당 1김치 지원 ‘사랑의 온도탑 퍼포먼스’로 나눔의 본질과 의미 되새겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 11월 19일 금천구청 12층 대강당에서 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알리는 선포식을 성황리에 개최했다.

이번 선포식은 겨울철 대표 나눔 캠페인인 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 널리 알리고, 민관 파트너쉽을 강화해 지역사회 이웃돕기 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 금천구와 서울사회복지공동모금회가 협력해 추진하는 대표적인 캠페인이다. 구는 올해 18억 원 모금(전년 목표 대비 13% 상향)을 목표로 내년 2월 중순까지 모금 활동을 진행한다. 모금된 성금은 생계비, 의료비, 주거비 등으로 어려운 이웃들을 위해 연중 사용될 예정이다.

선포식의 하이라이트는 ‘사랑의 온도탑 퍼포먼스’였다. 유성훈 금천구청장, 서울사회복지공동모금회 신혜영 사무처장, 우수기부자, 주민대표 등이 함께 준비된 온도탑에 공을 넣어 나눔 목표 100도를 완성했다.

이번 퍼포먼스를 통해 참석자들은 ‘혼자서는 작지만 함께하면 크다’는 나눔의 본질과 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

이날 금천구청 1층 ‘나눔의 전당’에는 지역사회 기부 문화 확산에 기여한 ▲ 재단법인 명문 ▲ ㈜더스킨팩토리 ▲ 프리커스 주식회사 총 3곳이 신규로 등재됐다.

또, 지속적인 나눔 활동에 동참해 온 우수 기부자 12명에게는 감사패를, 전년도 따뜻한 겨울나기 사업에 500만 원 이상 성금을 기부한 23명에게는 감사장이 수여됐다.

더불어, 사각지대 해소를 위한 신규 사업 ‘금(천구 김)치가 온다’의 제1호 기부자인 ㈜에스씨인턴내셔널의 기부금 전달식도 함께 진행됐다.

이 사업은 겨울철 저소득 가구에게 가장 기본적이고 필수적인 음식인 김치를 지원해 건강한 먹거리를 보장하고, 기존 연말 김치 배분의 한계를 보완해 취약계층 1가구당 1김치 지원을 목표로 한다.

유성훈 금천구청장은 “이번 선포식을 시작으로 올해 겨울에도 어려운 이웃들을 위한 모금과 나눔 활동을 적극 이어갈 계획”이라며 “민관이 함께하는 희망온돌 사업을 통해 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.