임실·순창·장수·구례·곡성 타지 환자도 애용...소아과 전문의 2명 교대 근무

[헤럴드경제(남원)=박대성 기자] 올해 6월 개소된 전북 남원지역 소아청소년과 야간·휴일 진료 기관인 ‘달빛어린이병원’이 남원은 물론 임실·순창·장수·구례·곡성 등 지리산권 지자체 이용률이 높은 것으로 나타났다.

남원시 달빛어린이병원은 공공의료기관인 남원의료원(고죽동)에 개설돼 있는데 평일 야간(오후 6시~11시) 운영을 통해 심야시간대 경증 소아환자 진료를 중심으로 하루 평균 14명 내외의 환자 방문으로 안정적 진료 실적을 이어가고 있다.

특히 남원지 지역 뿐만 아니라 임실·순창·장수·구례·곡성 등 지리산권 주변 지역의 이용이 꾸준히 증가해 개소 이후 현재까지 총 1391명의 환자가 진료를 받았다.

지역 내 소아청소년과 의원의 부족으로 발생한 야간 진료 공백을 대체하는 동시에, 소아 진료 인프라가 부족한 동부권 주민들에게도 실질적인 의료 접근성을 제공하고 있다.

연령별 이용 현황은 만 9세 이하가 86.8%로 가장 높은 비중을 차지해 미취학·초등 저학년 아동 진료 수요가 집중된 것으로 나타났다.

진료 시간대는 오후 6시~8시 사이가 전체의 68.1%로, 직장인 보호자들이 야간에 진료를 많이 찾는 경향이 뚜렷했다.

이는 장기적으로 필수의료 접근성을 향상시켜 아이를 키우는 부모들의 정주 여건 개선에도 기여할 것으로 보고 있다.

이용자 만족도 조사에서도 참여자의 대부분이 ‘매우 만족’이라고 응답했으며, 보호자들은 “야간에도 전문 소아과 진료를 받을 수 있어 든든하다”, “멀리 이동하지 않아도 돼 큰 도움이 된다”고 긍정적으로 평가했다.

최경식 시장은 “달빛어린이병원은 남원 뿐만 아니라 지리산권 아이들이 야간에도 안심하고 진료받을 수 있는 핵심 공공의료 인프라”라며 “앞으로도 주민 건강을 지키는 필수 의료정책을 지속적으로 강화하겠다”라고 밝혔다.