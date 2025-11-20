[헤럴드경제=이명수 기자] 20일 오전 9시께 경기 파주시 서부전선 비무장지대에서 원인을 알 수 없는 폭발 사고가 발생해 육군 모 부대 소속 A하사가 병원으로 긴급 이송됐다.
A하사는 생명에 지장은 없으나 발목이 골절되는 부상을 입었다.
당시 그는 군사분계선(MDL) 이남 지역에서 지뢰방호장구 착용하고 수색 작전을 수행 중이었던 것으로 전해졌다.
군 당국은 폭발 원인 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
