[헤럴드경제=민성기 기자] 전북 현대 이승우(27)가 타노스(아르헨티나) 전북 코치를 둘러싼 인종차별 논란에 대해 옹호 입장을 전했다.

이승우는 20일 자신의 SNS를 통해 “타노스 코치님과 1년 동안 함께한 사람으로서 생각을 남겨보고자 한다”며 “타노스 코치님은 누구보다 따뜻하고 진심으로 대한민국을 사랑하는 사람”이라고 했다.

이어 “타노스 코치님은 처음 오셨을 때 제게 찾아와 한국 문화가 궁금하다며 질문을 하시던 분이다. ‘사람들 성격은 어떤가?’, ‘한국 축구는 어떤가?’ 등 여러 이야기를 나누며 한국을 배우고자 했다. 한국 사람, 문화, 축구를 존중하는 마음이 있었다”며 “그래서 이번 결과는 당사자가 아닌 제게도 마음 아프게 다가온다. 한국을 사랑하고 존중하는 이에게 ‘인종차별’이라는 단어가 붙는 건 큰 충격과 실망일 것”이라고 말했다.

그러면서 “이번 일에서 거론되는 ‘racista’ 역시 스페인어 표현이다. 이는 심판 개인을 향한 인종적 표현이 아닌 저희 팀이 불리한 판정을 받고 있다는 상황적 표현이다. 타노스 코치님의 의도와 실제 의미가 다르게 해석된 부분이 있다. 의도와 맥락을 무시한 채 단어만 떼어 판단하는 건 사실과 너무 큰 괴리가 있다”고 덧붙였다.

마지막으로 “저희는 1년 동안 함께한 지도자가 어떤 사람인지 알고 있다. 그리고 그 의도가 왜곡돼 전달되는 게 안타까워 이렇게 글을 남긴다. 이번 일을 조금 더 깊이 있고 정확히 살펴봐주셨으면 하는 마음”이라고 강조했다.

한국프로축구연맹은 지난 19일 제14차 상벌위원회를 열어 전북 타노스 코치에 대한 출장정지 5경기와 제재금 2,000만원의 징계를 결정했다고 밝혔다.

타노스 코치는 지난 8일 열린 대전하나시티즌과의 K리그 경기 도중 주심에게 핸드볼 파울이 선언되지 않은 판정에 항의하다 퇴장 조치를 받았다.

주심은 당시 타노스 코치가 손가락을 양쪽 눈에 대는 동작을 한 것이 인종차별성 행위라고 주장했고, 상벌위원회에서도 이를 받아들여 징계 수위를 결정했다.

이에 대해 타노스 코치 측은 ‘심판이 핸드볼 파울을 직접 보지 않았느냐’는 취지로 두 눈을 가리켰을 뿐이라고 주장했다.