여행 전문가 통해 베스트 상품 추천, 전 일정 밀착 관리

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티가 프리미엄 여행 플랫폼 ‘비아신세계’의 첫 오프라인 상담 창구 ‘트래블 컨시어지’를 신설하고, 론칭 100일을 맞이해 다채로운 이벤트도 펼친다고 20일 밝혔다.

지난 8월 업계 최초로 백화점이 여행 상품을 기획하고 운영하면서 화제가 됐던 ‘비아신세계’가 늘어나는 오프라인 여행 상담 수요와 고객 요청에 힘입어,[ 직접 고객을 만나 서비스를 제공하기로 결정한 것이다. 특히 ‘글로벌 해양관광도시’ 부산에서 트래블 컨시어지 1호점을 운영하며 고객들의 니즈를 파악한 후 향후 더 많은 점포로 확장해 나간다는 계획이다.

오는 28일 백화점 4층에 새롭게 문을 여는 트래블 컨시어지에서는 여행 전문가가 상주해 비아신세계 상품 중 상담 고객에게 가장 적합한 여행 상품을 추천해줄 뿐만 아니라, 여행 준비와 출발에서 도착까지 여행의 전 과정을 세심하게 관리한다.

트래블 컨시어지의 운영시간은 백화점 오픈 시간인 10시 30분부터 오후 6시까지이며, 신세계백화점 어플리케이션(APP)의 비아신세계 코너에서 상담 신청 후 방문 예약을 하고 이용할 수 있다.

12월 31일까지 상담을 받는 고객에게는 여행과 관련된 인형 키링을 증정하며, 여행 상품을 예약하는 고객에게는 김해공항에서 인천공항 혹은 김포공항으로 이동하는 항공편을 무료로 제공하는 이벤트도 마련했다.

아울러 비아신세계 론칭 100일을 맞아 특별한 이벤트도 준비했다. 먼저 이달 한 달간 신세계 하나카드를 통해 여행 상품 1·2·3·5·7000만원 결제 시 3%의 캐시백 혜택을 제공한다. 이와 더불어 24일까지 인스타그램 비아신세계 공식 계정에서 진행되는 100일 기념 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 20명을 추첨해 신세계 상품권 5만원을 증정한다.