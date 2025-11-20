11월 27일~29일까지 호텔ICC, 신세계 메가박스, 독립·예술영화관에서 개최

대전시와 대전정보문화산업진흥원이 전국 유일의 특수영상 전문영화제 ‘제7회 대전특수영상영화제’를 오는 11월 27일부터 29일까지 호텔ICC, 신세계 메가박스, 독립·예술영화관 등 대전 전역에서 개최한다고 밝혔다.

이번 영화제는 ‘Feel the vision, 환상 감각속으로’를 슬로건으로 내걸고 다양한 프로그램이 마련되었다. 지난 1년간 공개된 영화·드라마 등 영상 콘텐츠 중 특수촬영 기술, 미술, 소품, 분장 등 특수효과 분야에서 창의성과 완성도를 인정받은 작품과 기술진, 배우를 선정해 시상한다.

특히 올해 영화제는 국제적 교류와 확장성 강화를 위해 대전 내 외국인·유학생 비율이 가장 높은 국가인 베트남을 주빈국으로 선정하고, 개막작으로 베트남 현지 촬영 작품이자 한국·베트남 합작 영화 ‘나 혼자 프린스’(김성훈 감독, 이광수 주연)을 선정했다. 감독과 배우가 직접 관객과 만나 소통하는 자리도 진행될 예정이다.

28일 저녁에는 레드카펫 행사와 함께 OTT 어워즈 시상식이 호텔 ICC 컨벤션홀에서 열린다. 기술상(대상, 시각효과상 영화·시리즈, 특수효과상, 미술상, 심사위원 특별상)과 연기상(대상, 최우수연기상, 우수연기상, 글로벌스타상, 신인상, 액션연기상) 등 총 13개 분야의 수상자가 나온다.

OTT 어워즈 시상식에는 ▲폭싹 속았수다 ▲오징어게임3 ▲하얼빈 ▲하이파이브 ▲퇴마록 ▲탈출:프로젝트 사일런스 ▲소방관 ▲뉴토피아 ▲스위트홈3 ▲미지의 서울 ▲견우와 선녀 ▲천국보다 아름다운 ▲보고타:마지막 기회의 땅 ▲전·란 ▲아무도 없는 숲속에서 등 총 208편이 후보로 올라 경쟁을 펼친다.

시민들이 참여할 수 있는 특수영상 영화 상영회에서는 퇴마록, 하얼빈, 탈출:프로젝트 사일런스 등 장편 11편이 상영되며, 감독과 배우가 참여하는 관객과의 대화(GV)도 진행된다. 또한 1970년대 특수영상 기술의 흐름을 조망하는 ‘FX 레거시’ 섹션에서는 미지와의 조우, 웨스트월드, 불타는 소림사, 쇠사슬을 끊어라, 로건의 탈출 등이 상영된다.

전일홍 대전시 문화예술관광국장은 “특수영상영화제는 대전이 특수영상 거점도시로 도약하는 중요한 기폭제가 될 행사로, 앞으로 국제적인 영화제로 도약할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

영화제 프로그램 티켓은 대전특수영상영화제 공식 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.