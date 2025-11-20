[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 ‘사실상의 기준금리’로 불리는 대출우대금리(LPR)를 6개월 연속 동결했다.

중국인민은행은 20일 일반 대출 기준이 되는 1년물 LPR을 3.0%, 주택담보대출 기준 역할을 하는 5년물 LPR을 3.5%로 각각 유지한다고 발표했다.


