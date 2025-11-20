[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산 지역 청년 소상공인과의 동반성장을 위해 KB국민은행-동반성장위원회와 19일 오후 시청 국제의전실에서 상생협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 협약식에는 김봉철 시 디지털경제실장, 이준호 KB국민은행 모바일사업본부 상무, 제갈현실 동반성장위원회 동반성장지원부장 등이 참석했다.

이번 협약은 부산 인구감소지역 및 인구감소관심지역에 소재한 청년 소상공인의 디지털 역량 강화 지원을 통한 청년 소상공인과의 동반성장 문화확산을 위해 마련됐다.

이번 협약으로 ▷시는 협력과제 추진을 위한 정책적·행정적 지원 ▷KB국민은행은 협력과제 운영을 위한 대·중소상생협력기금 출연 ▷동반성장위원회는 상생협의회 운영 및 상생협력기금 관리 등의 역할을 맡는다.

특히 이번 협약은 KB국민은행이 지역 소상공인의 어려움을 해소하고 지역사회로의 동반성장 문화 확산을 위해 동반성장위원회 대·중소상생협력기금 1억원을 출연했고, 우리 시가 협력대상 지자체로 선정됨에 따라 추진하게 된 것이다.

시는 이번 협약을 통해 부산 인구감소지역 및 인구감소관심지역 청년 소상공인 대상 무인 안내기(키오스크) 등 스마트 기기 도입을 지원해 영세청년 소상공인의 부담 완화 및 경영환경 개선을 지원할 예정이다.