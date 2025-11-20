코스트코 매출 7조3220억원…홈플러스와 격차 벌려 국내 대형마트, 이마트·코스트코 중심으로 재편 주목

[헤럴드경제=신현주 기자] 미국계 대형마트 코스트코가 국내 대형마트 2위인 홈플러스 실적을 넘어섰다. 창고형 대형마트에 대한 수요가 높아지고 있어, 코스트코의 영향력은 더 커질 것으로 보인다.

코스트코코리아는 지난 19일 감사보고서를 통해 이번 회계연도(2024년 9월~2025년 9월) 매출이 7조3220억원을 기록했다고 밝혔다. 직전 회계연도 대비 12.1% 늘었다.

같은 기간 영업이익은 2545억원으로, 전년 대비 16.5% 증가했다. 다만 당기순이익은 8% 줄어든 2062억원이었다. 코스트코는 해당 실적을 기반으로 2500억원의 배당금을 지급할 예정이다. 지난 회계연도 배당금보다 1000억원 더 많다.

코스트코의 실적 호조는 국내 대형마트 업계 상황과 상반된다. 기업회생을 신청한 뒤 M&A 난항을 겪는 홈플러스와 실적 부진을 겪는 롯데마트를 모두 제쳤다.

앞서 홈플러스는 회계연도(2024년 3월~2025년 2월) 기준 매출 6조9920억원을 기록해 코스트코에 2위 자리를 내줬다. 기업회생절차 이후 매출 감소가 예상되는 만큼, 다음 회계연도에는 코스트코와 격차가 더 벌어질 전망이다. 업계 3위인 롯데마트와 롯데슈퍼 역시 상황은 비슷하다. 올해 3분기 기준 매출액은 1조3035억원으로 전년 동기 대비 8.8% 감소했다.

국내 대형마트 업계가 ‘창고형’을 중심으로 재편될지 관심이 쏠린다. 업계 1위인 이마트도 창고형 매장인 트레이더스를 강화하고 있다. 이마트는 올해 3분기 연결기준 매출 7조4008억원을 기록했는데, 트레이더스를 통한 수익성 개선이 유효했다. 실제 올해 3분기 트레이더스의 매출은 처음으로 1조원을 돌파했다.

업계 한 관계자는 “고물가와 온라인 커머스의 강세 속에서 대형마트 업계 지형도 변하고 있다”며 “코스트코의 경우 국내 대형마트 중 팬층이 두터워 내년에도 호실적을 기록할 것”이라고 내다봤다.