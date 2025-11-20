12월 금리 추가인하 가능성에 ‘신중론’ 강조하던 연준 10월 FOMC 의사록 보니, 12월 금리 동결 적절 의견이 많아

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 위원 중 많은 이들이 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 다음달 기준금리는 동결하는게 바람직하다는 의견을 내비친 것으로 확인됐다.

19일(현지시간) 공개된 FOMC 회의 의사록에는 “많은(many) 참석자들은 각자의 경제전망에 비춰볼 때 올해 남은 기간 기준금리를 유지하는 게 바람직하다는 의견을 제시했다”는 내용이 명시됐다. 몇몇(several) 참석자들은 경제 상황이 각자의 예상에 맞게 변화할 경우 12월 기준금리 인하가 적절하다는 의견을 냈다고 전해졌다.

정량적 수식어에 대한 연준의 표현 관례에 비춰볼 때 당시 회의에서 12월 동결 의견을 낸 위원들이 인하 의견을 낸 위원보다 많았을 것으로 추정된다.

의사록은 “참석자들은 12월 회의에서 어떤 정책 결정이 가장 적절할지에 대해 매우 다른 관점을 제시했다”라고 짚었다. 지난달 회의에서 제롬 파월 연준 의장이 내비쳤던 연준 위원들간의 의견차를 회의록에서도 다시 확인한 것이다.

파월 의장은 10월 회의 후 회견에서 12월 금리 인하에 대한 시장의 기대에 대해 “12월 추가 인하는 기정사실이 아니다”라고 거듭 강조하기도 했다. 이는 당시 회의에서 표출된 견해 차이를 감안해 시장에 던진 메시지로 풀이된다.

연준은 지난달 FOMC에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인하했다. 투표권을 가진 12명 위원 중 다수가 0.25%포인트 인하에 찬성했지만, 스티브 마이런 이사는 9월 회의에 이어 10월 회의에서도 0.50%포인트 금리 인하를 주장했다. 반면, 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재는 금리 동결 입장을 냈다. 연준 위원들 간 의견이 이렇게까지 갈라지는 경우는 흔치 않다는게 10월 회의 결과를 본 전문가들의 지적이었다.

의사록에 따르면 10월 회의 때 투표권이 없는 몇몇 위원들 중에도 슈미드 총재 의견에 동의해, 금리 동결이 적절하다는 견해를 내비친 이들이 있는 것으로 파악됐다. FOMC 의사록에는 투표권이 없는 지역 연방준비은행(연은) 총재의 의견도 반영된다.

한편 10월 FOMC에서는 ‘거의 모든’(almost all) 참석자가 오는 12월 1일부터 양적긴축(QT·대차대조표 축소)을 중단하는 게 적절하다는 입장을 냈다. 의사록은 “지급준비금(지준)이 ‘충분한’(ample) 수준에 이미 도달했거나 그 수준에 도달해가고 있다는 평가에 따라 거의 모든 참석자가 12월 1일부터 자산 축소를 종료하는 게 적절하다고 언급했다”라 기록했다.

대차대조표 축소라고 불리는 양적긴축은 연준이 보유 중인 채권을 매각하거나 만기 후 재투자하지 않는 식으로 시중 유동성을 흡수하는 방식이다. 중앙은행이 채권을 사들이면서 시중에 통화를 공급하는 양적완화(QE)와는 반대되는 개념이다.

연준은 은행 지급준비금 공급이 양적완화 시기의 ‘풍부한’(abundant) 수준에서 축소돼 ‘충분한’(ample) 수준을 다소 웃도는 수준에 도달하면 양적긴축을 중단하겠다고 예고해왔다.

오는 12월부터 양적긴축을 중단한다는 것은 시장의 예상보다 다소 앞선 결정이었다. 월가 일각에서는 최근 미국 단기자금시장에서 익일물 초단기 금리인 SOFR(무위험지표금리)가 연준이 직접 관리하는 기준금리(연방기금금리)를 웃도는 현상이 자주 발생하며 시장 불안감이 조성된 것이 연준이 양적긴축 중단을 앞당긴 이유라 해석하고 있다. 담보부 금리인 SOFR은 은행 간 무담보 금리인 연방기금금리보다 낮게 형성되는게 보통인데, 두 금리가 뒤집히는 일이 반복되면서 연준이 시장의 불안감이 고조됐다는 판단을 내린 것으로 보인다.

월가 안팎에선 연준의 양적긴축 기조 외에도 미 재무부의 단기채 발행 확대 등이 복합적으로 작용해 단기자금시장의 유동성 공급이 줄어들었을 것으로 보고 있다. 실제로 스콧 베선트 미 재무장관은 단기채 중심으로 국채를 발행하겠다는 입장을 밝히기도 했다.