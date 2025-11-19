[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 청소년 자해와 자살 위기 대응에 손을 놓고 있다는 지적이 제기됐다.

경상북도의회 교육위원회 소속 황두영 의원(구미2, 국민의힘)은 19일 경북교육청에 대한 행정사무감사에서 최근 3년간 학생 자해, 자살 시도 건수가 급증, 이에따른 경북교육청의 위기 대응 체계가 제대로 작동하지 않고 있다고 강하게 비판했다.

황 의원에 따르면 2023년 515건이었던 학생 자해, 자살 시도 건수는 올해 9월까지 785건으로 52.4% 증가했다.

또 한 번 자해나 사살을 시도한 학생이 재시도하는 경우가 매년 10~11%에 달하는 점을 지적하며 고위험군 학생에 대한 심층 개입과 전문적 대응이 부족해 재시도가 반복되는 것이라고 비판했다.

황두영 의원은 “학생 자해·자살 폭증은 경북교육청이 더 이상 회피할 수 없는 생명의 경고등”이라며“도교육청은 법 뒤에 숨지 말고 학생 생명 보호를 최우선 가치로 둔 근본 대책을 즉시 제시해야 한다”고 말했다.