- 비규제 인천에서도 전매제한 1년 아닌 6개월 적용되는 송도국제도시에 신규 공급 주목

- 인천 내 공급 희소성 더해지며 연일 관심 잇따라… 오는 12월 분양 예정

유승건설이 오는 12월 송도국제도시 11공구에서 분양을 예고한 ‘송도 한내들 센트럴리버’가 연이은 호재에 힘입어 관심을 높이고 있다.

송도 한내들 센트럴리버는 지난 10.15 부동산 대책을 피해갔다는 점에서 주목도가 높다. 실제 최근 분양시장은 규제를 피한 수도권 지역으로의 쏠림이 이어지고 있다. 일례로 김포시에서는 최근 분양 단지들이 모두 1순위 청약에서 수천 명의 청약자가 몰리며 흥행에 성공했다.

한 업계 관계자는 “특히 단지가 조성되는 송도국제도시의 경우는 비규제 지역인 인천이 전매제한 1년이 적용되는 것과 비교해 전매제한이 6개월로 짧은 것이 강점”이라며 “때문에 실수요층은 물론 규제 지역을 피한 투자처를 찾는 투자 수요의 문의도 커지고 있다”고 전했다.

여기에 인천시의 경우 최근 신규 공급이 적어 새 아파트의 희소성이 높아지고 있다는 점도 단지에 대한 관심을 높이는 요인으로 작용하고 있다. 특히 이번 송도 한내들 센트럴리버의 경우는 올해 송도국제도시의 첫 분양 단지라는 희소가치까지 더해져 주목도는 더욱 커지고 있다.

실제 인천시는 신규 공급 자체가 적은 지역으로 통한다. 일례로 지난 10월은 전국에 1만7,499가구가 공급되며 18개월 만에 가장 많은 물량이 공급된 달로 기록됐지만, 인천의 경우 단 959가구만이 공급되는 것에 그쳤다. 이는 충남, 경북, 부산, 전남보다도 낮은 수치다.

한 업계 관계자는 “이와 함께 인천은 전세 품귀 현상과 입주 물량 감소세가 이어지면서 신규 아파트가 더욱 귀해지고 있는 상황”이라며 “이에 이번에 인천 내에서도 최상급지로 꼽히는 송도국제도시에 조성되는 송도 한내들 센트럴리버에 대한 관심이 더욱 높아지는 분위기”라고 전했다.

한편, 송도 한내들 센트럴리버는 송도국제도시 11공구 RC3블록(연수구 송도동 일원)에 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구 규모로 조성된다. 전 가구는 수요층의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일면적으로 구성되며, 타입별 가구 수는 ▲84㎡A 240가구 ▲84㎡B 41가구 ▲84㎡C 162가구 ▲84㎡D 54가구 ▲84㎡PA 2가구 ▲84㎡PB 2가구다.

단지는 워터프런트를 품고 주거·상업·업무단지가 주변 인프라와 연결된 ‘콤팩트 시티’로 개발되는 송도 11공구 내에서도 핵심 입지에 들어서는 것이 강점이다.

특히 워터프런트 바로 앞에 위치해 주거 쾌적성과 다양한 상업 인프라를 손쉽게 누릴 수 있을 전망이다. 또한 주변에는 송도세브란스병원(예정), 현대프리미엄아울렛, 홈플러스, 트리플스트리트 등이 자리해 있어 이에 따른 생활 편의성도 크다.

교육 여건도 우수하다. 특히 단지 앞에는 유치원과 초·중교 부지가 계획돼 있어 자녀를 둔 부모들의 안전 통학 걱정을 덜어줄 것으로 기대된다. 또한 동북아 글로벌 교육 허브로 조성된 인천글로벌캠퍼스가 인근에 있으며, 11공구 내 계획된 연세대학교 국제캠퍼스 2단계 부지와 인하대학교 송도캠퍼스 부지도 인접해 있다.

이 밖에도 단지는 인천 1호선, 제3경인고속도로, GTX-B노선(계획), 수도권제2순환고속도로(계획) 등 송도국제도시를 연결하는 광역 교통 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 특히 단지가 들어서는 11공구는 송도국제도시의 가장 앞자리에 위치해 타 공구 대비 고잔톨게이트 접근성이 우수해 교통편의성이 높다는 평가다.

상품성도 주목할 만하다. 대표적으로 커튼월룩 설계를 도입해 랜드마크 상징성을 강화할 예정이며, 4베이 판상형 구조와 복도 및 현관 팬트리 등 실생활 편의성을 높이는 설계도 적용된다.

송도 한내들 센트럴리버는 현재 관심고객등록 이벤트를 진행 중이며, 홈페이지를 통해 관심고객등록을 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 총 501명에게 푸짐한 상품을 증정한다.

단지의 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에 위치해 12월 중 오픈 예정이다.