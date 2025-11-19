日선 걸그룹 에스파 중국인 멤버 논란 과거 ‘원폭 조명’ 논란 재조명 팬미팅 취소에 방송출연 반대까지 日보이그룹 JO1의 中행사 취소 ‘中활동’ 日연예인들은 ‘하나의 중국’ 원칙 지지 선언

[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 깊어지는 중일 갈등이 연예계로까지 급격히 확산하고 있다. 중국에서 일본 아이돌의 공식 행사가 취소된 데 이어 일본에서는 한국 걸그룹의 중국인 멤버 관련 논란이 불거졌다.

사실상의 ‘한일령(限日令)’으로 치닫고 있는 중국의 대(對)일본 보복 조치로 여행업계와 극장가가 직격탄을 맞은 데 이어 양국의 대중문화 영역에서까지 긴장이 고조되고 있다.

19일 홍콩 일간 성도일보와 중국신문망 등에 따르면 중국에서 일본 아이돌의 공식 행사가 취소된 데 이어 일본에서는 한국 걸그룹의 중국인 멤버 관련 논란이 불거졌다. 걸그룹 에스파가 일본 NHK 연말 특집 프로그램 ‘홍백가합전’에 출연한다는 소식이 전해진 뒤 에스파의 중국인 멤버인 닝닝의 출연을 막아야 한다는 청원이 제기된 것이다.

청원에는 홍백가합전이 일본의 중요한 공식 행사이며, 역사의식이 부족한 언행을 용인하면 일본의 국제적 이미지에 손상을 줄 뿐만 아니라 히로시마 원폭 피해에 상처를 줄 것이라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 이 청원에는 전날 오후 기준 5만명 이상이 동의했다.

앞서 닝닝은 2022년 소셜미디어에 원자폭탄 폭발 직후 생기는 ‘버섯구름’과 유사한 형태의 조명을 공개하면서 일본에서 한 차례 논란을 겪은 바 있다.

에스파가 최근 중일 외교 긴장 국면의 최대 피해자로 부상했다는 지적이 나오고 있다고 성도일보는 짚었다. 또 12월 31일 방영이 예정된 홍백가합전에 에스파가 예정대로 무대에 설 수 있을지가 중일 관계의 긴장도를 가늠하는 풍향계가 될 수 있다고 성도일보는 덧붙였다.

중국에서 예정된 일본 보이그룹의 행사도 취소됐다.

중국 음원플랫폼 QQ뮤직은 지난 17일 소셜미디어 계정을 통해 일본 보이그룹인 JO1(제이오원)의 광저우 팬 파티(팬미팅) 행사가 불가항력적인 이유로 취소됐다고 밝혔다. 행사는 오는 28일 광저우 ICC 환마오톈디에서 열릴 예정이었다.

QQ뮤직 측은 이에 따라 19일로 예정된 VIP 멤버 전용 이벤트도 취소됐다고 설명했다.

JO1은 ‘프로듀스 101 재팬’ 시즌1을 통해 2020년 데뷔한 11인조 보이그룹으로 CJ ENM과 요시모토흥업이 한일합작으로 설립한 라포네 엔터테인먼트 소속이다.

이런 가운데 중국에 진출한 일본 연예인들은 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지한다는 발언을 해 눈길을 끌고 있다.

중국 본토 예능에도 출연한 적 있는 일본 가수 메이리아(MARiA)는 지난 18일 웨이보에 “중국은 내게 두 번째 고향이며 중국 친구들은 모두 내가 소중히 여기는 가족”이라면서 “나는 영원히 ‘하나의 중국’을 지지한다”고 글을 올렸다.

같은 날 일본 배우 야노 코지는 “중국은 나의 두 번째 고향일 뿐만 아니라 ‘집’을 새로이 인식하게 해준 곳”이라며 “나는 ‘하나의 중국’ 원칙을 영원히 지지하며, 여러분을 영원히 사랑한다”고 밝혔다.

야노 코지는 중국의 영화와 드라마에서 일본군 장교로 출연한 적 있다.

일본 연예인들의 잇단 선언은 지난해 대만 연예인들이 중국 본토의 여론 압박 속 ‘하나의 중국’을 외쳤던 현상을 떠올리게 한다. 중국은 ‘하나의 중국’이라는 원칙하에 대만을 자국 영토라고 주장하고 있으며 다카이치 총리의 최근 발언이 이 원칙을 심각하게 위배했다고 비판하고 있다.

다카이치 총리는 지난 7일 ‘대만 유사시’가 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 말했다. 이를 두고 일본 내부에서도 비판이 제기됐으나 다카이치 총리는 발언을 철회할 생각이 없다고 밝혔다.

중국 당국은 해당 언사에 대한 고강도 비난을 넘어 일본 여행·유학 자제령과 일본 영화 상영 제한 등 강경한 조치 등을 잇달아 내놨다.

중국 주요 항공사들이 일본행 항공권 무료 취소 지원에 나선 가운데 지난 15∼17일 사흘간 중국발 일본행 항공권이 49만1천건 취소됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 전했다.

극장판 ‘짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’와 ‘일하는 세포’ 등 중국 개봉을 앞둔 일본 수입 영화들의 상영이 잠정 중단될 것이라는 소식도 전해졌다.

전세계적으로 흥행가도를 달리고 있는 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’도 중국에서 개봉 사흘 만에 사실상 ‘불매’ 수준의 위기를 맞았다.

아울러 중국 관영매체를 통해 양국 교류 단절까지 예고되면서 대치 국면의 장기화 우려가 커지고 있다.