강훈식 비서실장, 정상회담 성과 공유 30조 규모 ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 항만·물류 분야 피지컬AI 협력도 강화 방위산업, 阿·중동 진출 교두보 마련도 UAE 관심 ‘KF-21’ 수출 가능성 고조

이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)를 방문해 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 18일(현지시간) 정상회담을 갖고 350억달러(약 51조원) 규모의 세일즈 외교에 성공했다.

강훈식 대통령실 비서실장은 이날 아부다비 현지 프레스센터에서 기자들을 만나 이번 정상회담의 성과에 대해 이같이 설명했다.

강 비서실장과 함께 이날 브리핑에 참석한 하정우 대통령실 AI(인공지능) 수석은 먼저 가장 돋보이는 성과로 대한민국의 UAE 스타게이트 프로젝트 합류소식을 전달했다.

UAE 스타게이트 프로젝트는 아부다비에 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 클러스터 구축을 목표로 한다. 먼저 1기가와트 데이터센터만 첫번째 사업으로 지을 예정이다. 초기 투자만 200억달러(30조) 원 규모 이상이다.

하 수석은 “한국과 UAE는 양국 간 AI 분야 협력이 AI 및 에너지 인프라, 반도체를 포함한 핵심 공급망, 로봇 등 피지컬 AI, 산업·공공 서비스의 AI 적용 그리고 AI 규범·제도 마련까지 협력을 확대하기로 했다”면서 “초기 투자 규모만 30조원에 달하는 UAE 스타게이트 프로젝트에 우리가 참여해 함께 AI와 에너지 인프라를 구축하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “대규모 AI 데이터센터를 건설하고, 안정적으로 운영하기 위해 원전, 가스, 재생에너지 등을 함께 활용하는 전력망을 구축하기로 했다”면서 “반도체 공급망까지 협력을 확대하기로 했다”고 전했다.

즉 대규모 데이터 센터를 짓기 위해 필요한 안정적 에너지, 열을 식히는 공조시스템 그리고 반도체 칩 등을 공급하는데 우리가 공동 사업의 주체인 만큼 많은 부분에 참여하게 될 것이라는 전망이다.

특히 에너지 협력에서는 약 200억달러 규모였던 바라카 원전을 뛰어넘는 효과가 있을 것으로 내다봤다. 하 수석은 “투자 규모의 상당수가 우리 기업들의 매출로 이어지게 될 것”이라면서 “UAE 스타게이트는 전 세계에서 가장 큰 AI 데이터센터 프로젝트이니 레퍼런스(평판)가 되서 함께 (다른 사업에도) 진출할 수 있을 것이다. 우리나라 기업에 큰 도움이, 기회가 된다고 생각한다”고 전했다.

스타게이트 프로젝트 뿐만 아니라 양국은 피지컬 AI 분야에서도 협력을 강화할 예정이다. 한국의 부산항과 UAE의 아부다비 칼리파항을 대상으로 ‘AI 항만 물류 프로젝트’를 양국이 함께 추진하면서 첫 프로젝트로 항만, 물류 등에 피지컬 AI 기술을 적용한다는 계획이다.

하 수석은 “한국과 UAE가 미래 해운 물류 혁신을 선도할 수 있는 중요한 발판이 될 것”이라고 전했다.

문화 분야에서는 ‘UAE K-시티’ 조성이 양국 간에 합의돼 향후 논의를 구체화하기로 했다. K-시티는 지역적 개념을 넘어서 K컬처 관련 산업·기술·문화·인적투자 등 시장을 포괄하는 플랫폼적 개념이다.

중동 지역에서 K컬처의 시장 가치는 2025년 약 441억달러, 2030년 약 704억달러로 추산된다는 것이 강 비서실장의 설명이다.

강 비서실장은 “(UAE 스타게이트)AI 200억 달러와 방위산업 150억 달러 즉 (원화로 환산해) 50조원에 대해 (우리 기업들이 수주할) 가능성이 굉장히 높아졌다”면서 “양국 간 적시성 있는 소통을 통해 정상 간 합의사항이 빠른 시일 내 구체적 성과로 구현될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.

이어 강 실장은 방위산업 관련해서도 양국은 크게 협력할 예정이라는 점을 강조하며 150억달러(14조원) 이상의 국내 기업 수주가능성을 열어놨다는 점을 전달했다.

강 실장은 “지금까지의 단순 수출·구매 구조에서 벗어나 산업적인 측면에서는 ‘공동 개발, 현지 생산, 제3국 공동 수출’을 추진하고, 한국 국방 장비에 대한 UAE의 독자적인 운영 능력 확보를 지원하기로 인식을 함께했다”면서 “한국 국방 장비에 대한 UAE의 독자적인 운영 능력 확보를 지원하기로 인식을 함께했다”고 전했다. 그러면서 “(이를 통해) 중동, 아프리카는 물론이고 유럽, 북미 등 제3국 시장을 확보할 수 있는 교두보가 마련될 것”이라고 했다.

한국과 아랍에미리트(UAE)가 방위산업 협력을 강화하는 가운데 UAE가 관심을 표명한 한국형전투기 KF-21 보라매의 UAE 진출 가능성에 관심이 쏠린다.

UAE와 방산협력이 강화되면서 150억 달러(14조원) 이상의 국내 기업 수주 가능성이 열렸다는 평가가 뒤따른다.

김민석 한국국방안보포럼 위원은 “군 고위급 인사가 개발이 끝나지 않은 타국 전투기에 탑승하는 것은 전투기 세일즈 역사 속에서도 전례를 찾아보기 힘든 일”이라며 “KF-21은 아직 공동개발국인 인도네시아 시험조종사 이외의 외국인이 탑승한 적이 없었다”고 말했다.

아부다비(UAE)=서영상 기자, 전현건 기자