[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니는 19일 “한파가 시작되면 낮은 온도에서 배터리 내부 전해질의 효율이 떨어지기 때문에 시동이 잘 걸리지 않거나 갑작스럽게 방전되는 경우가 많다”며 운전자들에게 사전 점검과 관리의 중요성을 당부했다.

회사는 겨울철 배터리 관리의 핵심으로 ▲주차 환경 관리 ▲주차 방향 ▲주 1회 시동 ▲전기장치 전원 차단 등 네 가지 수칙을 제시했다.

한국앤컴퍼니는 “배터리 방전을 예방하기 위해 무엇보다 주차 환경 관리가 중요하다”고 설명했다. 실내나 지하주차장처럼 온도 변화가 적은 곳에 주차하는 것이 좋으며, 부득이하게 야외에 세워야 할 경우 차량 앞부분을 햇빛이 드는 방향으로 두면 도움이 된다.

장기간 차량을 사용하지 않을 때는 주 1회 이상 시동을 걸고 최소 10분 이상 엔진을 가동해 배터리를 충전하는 것이 바람직하다. 시동을 끄기 전에는 블랙박스, 내비게이션, 하이패스 단말기 등 불필요한 전기장치의 전원을 차단해야 방전 위험을 줄일 수 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “겨울철 차량 고장 중 상당수가 배터리 문제에서 비롯된다”며 “간단한 관리 습관만으로도 방전 사고를 예방할 수 있다”고 말했다. 이어 “정기적인 점검과 충전 습관을 유지하는 것이 안전한 겨울철 운행의 핵심”이라고 덧붙였다.

기상청 단기예보(서울 기준)에 따르면, 이번 주는 18일과 19일 영하 2도의 강한 아침 추위에 이어 20일부터 22일까지 아침 기온이 0~2도에 머무는 등 낮은 기온이 이어질 것으로 예상된다. 낮 기온 역시 10도 안팎에 머물러 큰 일교차와 함께 쌀쌀한 초겨울 날씨가 계속될 전망이다.

이에 따라 한국앤컴퍼니는 “한파 시 배터리 성능 저하가 빈번한 만큼 운전 전후 차량의 전기계통 점검을 생활화해야 한다“며 ”자사 ‘한국배터리(Hankook Battery)’ 공식 웹사이트에서 제공하는 배터리 검색 서비스를 통해 차량 제조사·차종·연식에 맞는 제품을 손쉽게 확인할 수 있다”고 덧붙였다.

한편, 한국앤컴퍼니는 80년 이상 축적된 배터리 제조 기술을 기반으로 첨단 AGM·EFB 배터리 등 고성능 제품을 개발해 글로벌 시장에 공급하고 있다. 또한, 조현범 회장의 브랜드 철학을 반영한 한국배터리 신규 BI(Brand Identity) ‘Hankook Charge in motion’을 공개한 이후 브랜드 인지도 강화를 위한 마케팅 활동을 이어가고 있으며, 동시에 친환경·프리미엄 라인업을 확대해 시장 경쟁력을 높이고 있다는 평가다.